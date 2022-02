"Para mí no es un tarifazo", dijo Mattos tras críticas de Un Solo Uruguay y oposición por suba de combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La consideración de "tarifazo" se coló en la polémica suscitada tras el último ajuste en el precio de combustibles y supergás que fijó el gobierno. El colectivo Un Solo Uruguay (USU) usó ese concepto y hasta hizo un juego de palabras vinculando al presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Industria Omar Paganini con el aumento. En esa línea, también se expresaron desde el Frente Amplio, vinculando la suba con la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Consultado sobre el tema, este jueves en Primera Mañana (Radio El Espectador), el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, fue claro: "Para mí no es un tarifazo". Además, el jerarca enumeró una serie de condiciones internacionales desfavorables y destacó la "sensibilidad" del gobierno para evitar mayores subas.



Mattos recordó que de acuerdo al último informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea), la suba en naftas debería haber sido de 9,7% y se ubicó en 4,2%, mientras que lo mismo ocurrió con el gasoil, que aumentó 6% tras un incremento sugerido de 14,3%.

"A ningún analista escapa la realidad del mercado internacional de crudo, que es un determinante del precio de los combustibles internamente", indicó el secretario de Estado.

"Si vamos haciendo un análisis, el combustible se duplicó de precio y en un año aumentó 50%. Si el componente de la formación del precio es entorno de un 35% o 40% el precio del crudo, evidentemente es imposible no trasladar en la medida que uno no asuma la decisión irresponsable de comprometer las cuentas públicas de Ancap, que después las terminamos pagando más adelante como ya lo hemos vivido en el pasado, cuando no se trasladan los precios o costos", valoró.



Recordó que Paganini indicó que la suba a partir de una medición mensual prevista en la LUC implicaba un incremento mayor, pero que se ajustó en menor medida igual "para no comprometer las cuentas".

"Parte de la espalda que dijo el presidente y de beneficios extraordinarios generados por la sequía de Brasil están comprendidos", dijo el ministro en referencia a los dichos de Lacalle Pou. "Es importante que la política del gobierno de no utilizar las tarifas públicas para recaudación se mantiene", dijo Mattos, reiterando un concepto en el que el presidente ha insistido.



Consultado sobre si este esquema mensual de precios al productor rural no lo complica, respondió: "Estamos en una situación muy volátil y de ascenso constante. Si es al alza a nadie le gusta, si es a la baja todo el mundo celebra".

Agregó que el gobierno "de alguna manera ha sido sensible en no tener que trasladar" este incremento. "El presidente lo dijo claramente: 'trabajo para el precio más bajo posible de los combustibles, dentro de un esquema de responsabilidad y de no recaudación a las arcas públicas'.



Mattos expresó que se está llegando a un "récord" del precio y deseó que "ojalá no suba más", aunque reconoció que surge incertidumbre por "riesgo de guerras", entre otras variables.