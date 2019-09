“Mi señora cobra $55 mil, lo juro”, afirmó José Mujica 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de la República José Mujica dijo este fin de semana en un acto del Espacio 609 que se realizó en Las Piedras, en Canelones, que en la campaña “hace rato” que se dicen “medias verdades”.

Mujica dijo que “con lo que pasa en el país, hace mucho rato que se vienen diciendo medias verdades y como toda media verdad es falsa. Porque cuando se saca de contexto y no se ven las cosas en profundidad se tiene una sensación falsa”.



El expresidente y candidato a senador puso como ejemplo que se denuncia que hay “demasiado gasto en el Estado” o que “demasiada cantidad de gente ha entrado, es una cosa imponente, hay que achicar el gasto público, hay que achicar el Estado, está lleno”. Pero fue un poco más allá y, sin nombrarlo, aludió al candidato por el Partido de la Gente, Edgardo Novick quien plantea reducir a la mitad la cantidad de legisladores.

“Hay uno que se para frente el Palacio Legislativo y dice ‘ganan tanto’. Yo sé lo que ganan, mis compañeros legisladores cobran $ 60.000, todo lo demás va de descuento. Los partidos se sostienen con lo que aportan los diputados, mucho más los de izquierda. Mi señora, la vicepresidenta del país, el salario que gana es imponente, pero lo que cobra son $ 55.000, se lo juro por mi madre”.



El expresidente señaló además que “hay algunos que se avivan, que cobran un año, se van, sí los hay. Pero decime, los otros, los que se han ido y no han cobrado un peso, cuando cualquier trabajador cobra un despido”.



Pero el tema no lo dio por cerrado allí: “Por ejemplo, cuántos entraron a trabajar en el Estado. Desde que está el Frente, aparecieron 350.000 puestos de trabajo en todo, entre privado y público. Desgraciadamente, en los últimos tres años perdimos entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo, pero desde que está el Frente aumentó 350.000 y eso se ve en el aporte del BPS. Y cuando seas viejo verás la importancia de eso, cuando sos joven no le das pelota”, sentenció Mujica.



Por su parte, la vicepresidenta Lucía Topolansky señaló que “no es lo mismo gobernar que gerenciar una empresa”, en el entendido que no se puede asimilar el funcionamiento de las mismas con el de un país.