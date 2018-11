"Mi último acto será en el cajón"

José Mujica tiene en vilo al Frente Amplio hasta último momento. Cuenta con 99 razones para no presentarse como precandidato, pero sigue alimentando la posibilidad de serlo. "Si hay clamor popular" podría decidir postularse, algo que la mayoría de los dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) descarta a esta altura.

En los papeles, el próximo domingo vence el plazo fijado por el Frente Amplio para presentar los precandidatos de cara al Plenario del próximo sábado 10, donde se presentarán las precandidaturas de Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara. De todos modos, no se descarta que un nuevo nombre se pueda sumar más adelante —si se aprueba un nuevo cuarto intermedio del Plenario— o se presenta en el mismo Congreso a celebrarse el primer fin de semana de diciembre.

Mujica dijo a Búsqueda que se hará un chequeo médico para decidir si finalmente se postula, ya que en un encuentro con dirigentes del Espacio 609 en el piso 12 de un edificio de la rambla le insistieron en la necesidad de que se presente.

El encuentro tuvo lugar en el domicilio de Rubén Villaverde, integrante del Espacio 609 y exdirector del Sirpa durante el gobierno de Mujica. "Nos dio 99 razones por las que no se debería presentar, nos dio abundante cantidad de razones. La edad, disfrutar de lo que le queda de vida. Lo del médico es una cosa que surgió después", afirmó.

Con sus 83 años, Mujica dijo que tendría que haber "tremendo clamor popular" para que se presente. Esta versión fue la misma que brindó ayer públicamente su esposa Lucía Topolansky. "Si hubiera un clamor general de todo el Frente se podría considerar, pero no es esa la circunstancia", declaró la vicepresidenta.

Villaverde dijo a El País que Mujica no dio en el encuentro "señales" por las cuales se pueda interpretar que estaría dispuesto a presentarse a competir en la interna frenteamplista. "Dijo que le gustaría tener tiempo para trabajar la tierra, recorrer y tener tiempo para estar con gente y contribuir a tareas de formación", señaló.

Lo que sí manifestó Mujica es que "en la calle le piden" que sea candidato. Luego de escuchar la insistencia de sus compañeros para que se postule, Mujica dijo que se guardaba los pedidos en una valija. Fuentes que participaron de la reunión dijeron a El país que el líder del MPP finalizó la reunión con una frase referida a su militancia: "Mi último acto político será en el cajón".

Varios dirigentes del MPP consultados por El País coincidieron en que es poco probable que Mujica se presente a la competencia electoral, a pesar de ser el único candidato capaz de generar unanimidades dentro del sector.

Esta semana, todos los precandidatos pasaron por la sede del MPP, ubicada en Mercedes y Ejido, a reunirse con la cúpula del sector. Los informantes indicaron que hay un "acercamiento" con el intendente Daniel Martínez, pero al mismo tiempo se mantiene la posibilidad de apoyar a Cosse.

Dentro del sector hay quienes especulan que esta última salida de Mujica a la escena pública —con una posible candidatura— puede obedecer a la necesidad de negociar en mejores condiciones un apoyo a Martínez, quien ya consiguió una amplia gama de respaldos que incluye entre otros sectores al Frente Líber Seregni, que lidera el ministro de Economía Danilo Astori. Hasta el 25 de este mes, el MPP no piensa definirse por ninguno de los precandidatos. Un día antes de la fecha pactada, Mujica será el principal orador en un acto que tendrá lugar en el Parque Rodó y que para el MPP dará inicio a la campaña como forma de "calentar motores".

Idas y vueltas.

Mujica se cansó de decir que no será candidato en las elecciones internas por razones "de biología". Hasta llegó a pedir a los encuestadores que no manejen su nombre cuando hagan los sondeos de opinión pública.



"Están gastando pólvora en chimango. Hace rato que ya decidí que no voy a ser candidato; por más que insistan", señaló en abril del año pasado en un acto del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). En octubre de este año, el expresidente fue aún más enfático: "Vine a despedirme (…) Díganles que duerman tranquilos, yo voy a gozar de mi ancianidad".



Ayer, en diálogo con Telenoche, reiteró esta misma idea. "El peso de los años me llevó a tomar una decisión que yo la tengo sustancialmente tomada... Yo no voy a ser candidato", aseguró. Según dijo, "los médicos me pueden decir: bueno estás bien pero no tanto... Me mantengo en el no".



Consultado en rueda de prensa sobre el asunto, el exsenador Ernesto Agazzi consideró que la precandidatura de Mujica "está descartada por parte del MPP".