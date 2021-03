MGAP eliminó tuit de carne sintética que generó críticas de un senador blanco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La discusión sobre la carne sintética se instaló en el sistema político en las últimas semanas a raíz de las posiciones encontradas entre dos senadores oficialistas del partido de gobierno.

El blanco Juan Sartori se manifestó públicamente a favor del posible desarrollo de la carne sintética en Uruguay, mientras que su compañero de bancada, el senador Sebastián Da Silva se posicionó en contra de esa industria al entender que afecta la producción ganadera uruguaya.

En la tarde de este viernes, el Ministerio de Ganadería (MGAP) publicó un comentario en su cuenta de la red social Twitter sobre el tema, que luego decidió eliminar. “Desafíos y oportunidades de la carne sintética en nuestro país”, escribió la cuenta oficial de esa secretaria de Estado.

“No es por acá. Que nuestro ministerio le diga carne a la manipulación de células animales no es lo que nosotros apoyamos. Uruguay es el mejor productor de carnes del mundo. Asumir como normal una amenaza nacional no me representa”, le respondió Da Silva en su cuenta de Twitter. “Espero que se borre el tw y se informe como corresponde. Esto no es carne”, agregó el dirigente blanco del Espacio 40.

El posteo del Ministerio de Ganadería daba cuenta de un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) donde participó la número tres de la cartera, Fernanda Maldonado.