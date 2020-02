La metamorfosis del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace apenas unos días el Frente Amplio conmemoró su cumpleaños número 49. Hubo, claro, tanto expresiones de orgullo como de desencanto. Algunos llegaron incluso a hablar de “abismos” entre el Frente de 1971 y el actual. Los menos tremendistas, sin embargo, no dejan de ver que el Frente Amplio no solo se transformó por el mero paso del tiempo.

En esa metamorfosis también parecen haber operado otros factores, en particular uno: de haber sido una fuerza enfocada en lo programático y proyectos políticos colectivos, se pasa a una en la cual los candidatos y la “danza de nombres” parece ser la tónica preponderante.



Una anécdota contada por el cientista político Jorge Lanzaro puede echar luz sobre esto: “En 1962, cuando los socialistas hacen una alianza con Enrique Erro, hubo una gran discusión por los afiches, si llevarían los nombres de los candidatos o no. A los socialistas les parecía un horror que la competencia estuviera centrada en los nombres y no en las ideas”.



Hoy, en cambio, las ideas parecen estar subordinadas a los nombres. Eduardo Bottinelli, director de Factum, dice algo parecido: “Claramente ha habido más impulsos personalistas que luego recogen apoyos sectoriales, que a la inversa”, comenta Bottinelli que añade que eso es el resultado de un proceso que empieza con el liderazgo de Seregni. “Era célebre la ‘búsqueda de consensos’ de Seregni entre los distintos sectores que componían el FA, que luego de alcanzar los consensos se encolumnaban tras su liderazgo. Con Vázquez, eso cambia. El liderazgo de Seregni era porque lograba amalgamar a todos. El de Vázquez tiene una impronta más personalista porque surge del hecho de que fue el primer intendente de izquierda”.



La perspectiva histórica explica buena parte de la transformación que llevó al FA de ser un férreo opositor a los “nombres” y a las candidaturas múltiples, a aceptar los perfilismos. El historiador Carlos Demasi escribía en su libro El 68 uruguayo: “Quedó claro que existía un repertorio básico de propuestas (...) que podían servir de base para un programa mínimo que todos podían compartir; también se había avanzado en un lenguaje común que más que subrayar las disidencias y definir perfiles, enfatizaba los espacios de acuerdo”.



Hoy, y en charla con El País, Demasi sostiene que el FA de hoy es muy distinto al de 1971, pero que esto no implica una traición a los principios. Es más, Demasi recula ante la palabra. “Me parece un poco fuerte”, dice entre sonrisas. “Esto tenía que pasar, de alguna manera. Quiero ser claro, pero creo que acá se aplica lo que decía Max Weber sobre la sociología de las religiones. Política y religión son cosas distintas, pero por algo se les llama ‘correligionarios’ a los integrantes de un mismo partido. Antes, ser de izquierda implicaba un compromiso ético y moral muy profundo. Había que cumplir con determinadas condiciones, que eran duras. Era casi un apostolado, algo parecido a lo que Weber llamaba el ‘espíritu de secta’: principios muy arraigados que no se transigen. Pero en determinado momento, si la secta se transforma en iglesia, se abre el espacio y se va a ser menos exigente”.

El último Frente, el de Tabaré Vázquez presidente, ha tenido una fuerte impronta personal. Foto: Archivo El País

Lanzaro también tiene una mirada histórica. Para él, la izquierda uruguaya -a la que califica como una de las más fuertes del mundo- atravesó tres etapas. En la primera, que coincide con el primer batllismo, se forma en distintos partidos de ideas, muy críticos con los partidos tradicionales y una representación parlamentaria muy exigua. En la segunda, que él ubica aproximadamente en la década de 1940, empieza a tener una creciente influencia en el sindicalismo, pero eso no se traduce en crecimiento electoral. “Muchos trabajadores apoyaban las plataformas de sus respectivos sindicatos, pero a la hora de votar, seguían apoyando a colorados y blancos”, explica Lanzaro.



Pero a partir de la década de 1960 hay un quiebre. Ahí, dice el investigador, la izquierda toma la decisión de competir electoralmente, algo que traerá profundos cambios en varios planos, uno de los cuales es ideológico y programático: la oferta política se adapta a una más “nacional y popular”. Pero también hay otro cambio: la organización. No es lo mismo, acota Lanzaro, organizarse para ser un partido de ideas que para ganar elecciones. “Para empezar, eso obligó a la izquierda a salir de Montevideo”, explica.



Eso, con el tiempo, llevaría a que el FA revea una de sus posturas originarias: las candidaturas únicas, un tema caro a Líber Seregni. “Es verdad que Seregni priorizaba mucho la candidatura única, y era un férreo opositor a la Ley de Lemas”, dice Demasi.



Pero eso también podía interpretarse como una razón estratégica. “En 1971 era importante mostrar que el FA no era una ‘colcha de retazos’. En 1984, cuando se acerca la democracia, era importante demostrar que la coalición seguía vigente luego de los años de dictadura. Y en 1989, cuando el Nuevo Espacio se va del FA por las disputas de las candidaturas -si Seregni o Hugo Batalla- eso ratifica en los hechos la candidatura única de Seregni”, expone el historiador, para quien los candidatos en sí mismos son muy importantes. “Cuando Wilson Ferreira Aldunate renuncia a su candidatura en 1984 y dice que lo que importa es la bandera y no el abanderado, eso luego se sintió”.



A partir de las elecciones de 1994, hay otro cambio importante. La izquierda ya había ganado la intendencia de Montevideo, pero ese año las elecciones nacionales determinan que Uruguay pasa a ser un país de tres partidos, cada uno con más o menos 30% de los votos. Eso, por un lado, aumenta la influencia de Tabaré Vázquez, porque con él como candidato el FA crece electoralmente. Por el otro, empieza el camino hacia las elecciones de 1999, en las cuales la coalición se convierte en el partido más grande del país. La reforma constitucional de 1996, que introduce el balotaje, solo logra frenar temporalmente el crecimiento de la izquierda, que en 2004 supera el 50% de los votos.



“El Frente Amplio arranca desde muy atrás en su camino para hacerse un espacio”, dice Lanzaro. “Porque lo hace en un país con dos partidos con mucha historia, muy arraigados. Pero creo que la vocación electoral es algo bueno: cuando las izquierdas deciden competir, dejan de ser izquierdas que se aprontan para una revolución que va a llegar el día de las calendas griegas”.

Roque Arregui y la “ventaja de la derecha” El exdiputado por Soriano ha seguido de cerca la evolución histórica de la coalición que integra y en 2016 publicó el libro Historia del Frente Amplio (Fin De Siglo). “La mayoría de los frenteamplistas, creo, fuimos cambiando de opinión porque el que no aprende, muere necio”, dice Arregui. El político se refiere en este punto a las múltiples candidaturas. “Éramos defensores acérrimos de la candidatura única. Pero veía que la derecha tenía tres rastrillos distintos. Nosotros solo uno. La realidad política me enseñó que si la derecha jugaba con varias candidaturas y nosotros una sola, evidentemente íbamos en desventaja, más allá de que la candidatura única no es sinónimo de derrota, ni las múltiples de victoria. Y no comparto que más de un candidato deteriora al programa”.

¿El futuro del FA será posideológico?

La llegada del Frente Amplio al Poder Ejecutivo alteró las relaciones entre partido y gobierno: “Al empezar a desdibujarse la estructura del partido político, empiezan a darse impulsos personalistas”, dice el politólogo Eduardo Bottinelli, de la encuestadora Factum. Eso, a su vez, tenía el antecedente de que en 2004, según él, “se depositó en una persona -Tabaré Vázquez- todo el proyecto político”.



Cómo puede afectar al futuro del FA el hecho de que hoy existan tres centros de poder: las bases, los candidatos y las cúpulas partidarias es algo que Bottinelli dice que la coalición deberá discutir a fondo.



“Tiene que discutir cuál va a ser el modelo de funcionamiento en una realidad distinta. Porque hasta ahora, toda la construcción se fue haciendo estando en el gobierno. Ahora va a estar en la oposición”.



Botinelli no ve por ahora que eso implique un riesgo de ruptura, pero advierte que hoy existe una mayor fragmentación. El FA pasó de ser una alianza de partidos a una coalición en donde surgen nuevos grupos como hongos luego de la lluvia, siempre ligados a un nombre, sea Mario Bergara, Álvaro García o Cristina Lustemberg.



-¿Eso implica que el FA ha entrado en una etapa posideológica?



-No. Pero hay que ver cómo plantea su posicionamiento ideológico. El tema ideológico ha quedado claramente pendiente. No creo que esté en una etapa posideológica, pero sí en una revisión ideológica. Probablemente haya una reinvidicación de la izquierda. Ese es uno de los caminos más probables.



Para Jorge Lanzaro, del instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, ese camino también es el más probable.