A menos de dos meses de las elecciones, ¿quiénes son los votantes todavía indecisos?

La consultora Cifra presentó este miércoles de noche en la edición central de Telemundo su encuesta más reciente sobre el perfil de los indecisos, que representan 8% del electorado, según el relevamiento.



De acuerdo al estudio, los indecisos son aquellos que “no dicen a quién votarán en octubre, ni en forma espontánea ni luego de una segunda pregunta donde se mencionan todos los candidatos y partidos que se presentarán en las elecciones nacionales”, así como aquellos quienes hoy manifiestan que votarán “en blanco o anularán su voto”.



La encuesta realizada entre el 4 y 11 de setiembre, con una muestra de 813 casos, con un margen de error de +/- 3,5 puntos, presenta que el número de indecisos es mayor en Montevideo, 10%, frente al 7% en el interior del país.



En tanto, los mayores de 60 años son aquellos que presentan mayor porcentaje de indecisos, 10%, respecto al 6% entre los más jóvenes, menores de 30 años.



Por otro lado, el porcentaje de indecisos aumenta entre aquellos votantes que tienen menos educación formal. Entre los votantes que solo han completado primaria, un 12% son indecisos, mientras que entre aquellos que cuentan con estudios terciarios, se reduce a 4% el número de indecisos.



Si se observa el perfil ideológico, la encuesta arroja que los votantes de izquierda son los menos indecisos, con 4%, mientras que los votantes de derecha acumulan un 5% con este perfil. En tanto, la cifra más significativa de indecisos se concentra en los votantes de centro, que representan 14% de ese electorado.



Entre aquellos que votaron al Frente Amplio en 2014, el 6% no sabe qué votará hoy, y entre los votantes del Partido Nacional hace cinco años, 7% está indeciso. Entre los votantes del Partido Colorado en las elecciones anteriores, sólo un 2% se encuentra indeciso.



En tanto, aquellos encuestados “más veteranos y más alejados de la política, con menos educación formal, que no recuerdan o no quieren decir lo que votaron en el pasado”, el 40% está indeciso.