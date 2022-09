FA recibió datos de pedido de acceso a información que obliga a ASSE a divulgar compras de medicamentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El neurólogo Federico Preve informó este lunes a la Mesa Política del Frente Amplio (FA) las claves de la acción de acceso a la información pública que presentó junto a Charles Carrera, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), para conocer al detalle las compras y el stock de medicamentos en hospitales públicos.

La comparecencia se dio luego de que el juez Alejandro Martínez fallara a su favor, el miércoles pasado, intimando a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a informar en menos de 15 días cuánto se gastó en 32 fármacos, entre 2018 y 2021. De acuerdo a este fallo, la respuesta del prestador estatal deberá indicar el mes en que se efectuó la compra, la cantidad adquirida y la unidad ejecutora a la que se destinó.



El FA parte de la base de que desde que asumió esta administración, encabezada por el presidente Leonardo Cipriani, se redujo la inversión en medicamentos. Además, sostiene que algunos centros de salud están desabastecidos, basándose en los reclamos de usuarios y del personal de la salud.

En diálogo con El País, Preve señaló que en la Rendición de Cuentas –que está a estudio del Senado– se constata que el gasto en medicamentos disminuyó 37% en términos reales en los últimos dos años. Es decir, si se compara las ejecuciones presupuestales, en 2021 se gastaron cerca de $ 800 millones menos, según el neurólogo.



¿Cómo se llegó a la instancia judicial? El 25 de mayo, senadores del MPP y de Fuerza Renovadora cursaron un pedido de acceso a la información pública al amparo de la Ley 18.831. ASSE dio entonces una respuesta, pero entregó información incompleta y sin procesar, según los demandantes, que recurrieron a la Justicia para acceder a los datos.



“Ante la Justicia ASSE tampoco respondió, nos mandó unas planillas de Excel de forma bastante caótica, incluso diciendo que la información podía no ser muy fidedigna, que ni siquiera había sido revisada por sus sistemas de información”, afirmó Preve.



En el fallo, el juez Martínez planteó que la información a la que quiere acceder la oposición es “básica” y ASSE “necesariamente” debe disponer de ella, además de hacerla pública “en forma actualizada, sistematizada y transparente”.

La elección de los 32 medicamentos busca reflejar el universo de usuarios que se atiende en ASSE. Son fármacos para tratar la diabetes, el asma, la hipertensión y otras enfermedades prevalentes.



“Se supone que ASSE ahora tiene la obligación de darnos la información que solicitamos, para poder comparar si realmente la información en la Rendición de Cuentas es tal, porque el presidente de ASSE ha salido a decir otras cifras que no se reflejan en la información oficial. Esa inconsistencia para nosotros es preocupante, con el agravante de que al día de hoy no hay transparencia en la información pública porque no respondieron el pedido de acceso presentado mayo”, apuntó Preve.



El desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos ha sido un reclamo recurrente en “El Frente Amplio te escucha”, el cronograma de recorridas que la oposición emprendió por distintos puntos del país, según fuentes del FA.