A un mes de las elecciones, crece Manini Ríos, bajan Martínez, Lacalle Pou y Talvi

Los decimales parecen inofensivos. Los profesores de Matemática enseñan que si la primera cifra posterior a la coma es menor que cinco, se redondea hacia la unidad inferior. Por el contrario, se ajusta hacia arriba cuando es superior o igual a cinco. Las cajeras del almacén lo saben muy bien cada vez que entregan un cambio. Pero las apariencias, a veces, engañan.

En una campaña electoral reñida, hasta las cifras después de la coma tienen su propio peso. Sobre todo cuando los decimales que pierden unos, los capitaliza solo uno. Eso es lo que, a juzgar por la última medición de Radar, sucedió a fines de septiembre.



Daniel Martínez perdió, en dos semanas, 0,9 puntos. Luis Lacalle Pou cayó, en el mismo período, 0,8 puntos. Y Ernesto Talvi descendió 0,5. Durante ese tiempo, Guido Manini Ríos creció 1,7 puntos, llegó a la intención de voto más alta desde que está en competencia (12%) y, de confirmar este porcentaje en las urnas, podría hacerse de cuatro senadores.



Este crecimiento de la colectividad de Manini, sumado a una mayor oferta de partidos, hace que a un mes de las elecciones, uno de cada cinco electores votaría por fuera de los partidos tradicionales (inclúyase al Frente Amplio en este grupo).



Pero eso no es lo único “curioso”. Según el director de Radar, Alain Mizrahi, “queda muy claro que los ‘indecisos’ o ‘indefinidos’ son bastante más que los que hoy dicen que no saben a quién votarán”. En una frase, que Mizrahi cuenta se la tomó prestada a un “amigo”, lo define así: “Hay muchos indecisos que tienen una opinión cuando contestan la encuesta”. Cerca del 15% no descarta votar a otro candidato que el que se nombra como primera opción.

La evolución de la intención de voto “muestra un escenario cada vez más volátil: los movimientos del electorado se daban principalmente entre partidos de la oposición y desde el Frente Amplio hacia el Partido Colorado”, dice el director de Radar.



"Luego empezamos a ver movimientos del Partido Colorado hacia el oficialismo, de votantes que ‘retornaban’ a su lugar de origen. Y ahora parecen haber también movimientos del Frente hacia Cabildo Abierto”. Eso hizo caer a Martínez por primera vez desde las internas.

Otros partidos.

Gonzalo Abella, de Unidad Popular obtiene un 1,2%, levemente por encima de Pablo Mieres y César Vega, que tienen 1,1%.



Luego aparece Edgardo Novick, del Partido de la Gente con 0,8%. Gustavo Salle, candidato por el Partido Verde Animalista con 0,5%, Daniel Goldman, del Partido Digital con 0,4% y Rafael Fernández del Partido de los Trabajadores, en 0,3%, cierran la lista de candidatos.



Los votos en blanco y anulado acumulan 2,1% y aquellos que no saben o no contestan, suman 3%.



Además, en Montevideo, Martínez obtiene una intención de voto “26 puntos mayor que la de Lacalle (44% contra 19%), mientras que en el interior la diferencia se reduce a 9 puntos (34% contra 25%)”.



Respecto a las preferencias de los votantes según la edad, los jóvenes votarían en su mayoría a Martínez, con 32%, frente al 25% de Talvi.



Si se observa el nivel socioeconómico, la intención de voto del FA y del PN es “bastante pareja” en los segmentos bajo, medio y alto. En tanto, Talvi “crece a mayor nivel socioeconómico” y Manini obtiene una intención de voto “casi dos veces y media mayor en los niveles bajos que en los altos”.