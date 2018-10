Un triunfo de Bolsonaro "pone en riesgo la viabilidad del Mercosur", opinó Miranda

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, opinó hoy en el marco de su visita a Fray Bentos que el Mercosur corre peligro con un triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil.



“Es una preocupación muy seria. Sus declaraciones anti democráticas, fascistas, incitan a la violencia” dijo Miranda, quien recordó nuevamente que en 1933 “el nazismo llegó al poder también por la vía democrática”.



Sobre los posibles impactos para Uruguay de ganar Bolsonaro en Brasil, sostuvo que un triunfo electoral del candidato que hoy es favorito en las encuestas “genera también preocupación en términos comerciales”.

“El nacionalismo al estilo Trump, pone en riesgo la viabilidad del Mercosur” advirtió.



Consultado acerca de por qué la gente elige este tipo de opciones y en qué medida los partidos políticos son responsables, Miranda dijo que afortunadamente Uruguay está lejos de lo que pasa en Brasil, “donde estamos asistiendo a una deriva fascista”.

El presidente del Frente Amplio también fue interrogado acerca de si acciones como la del expresidente José Mujica, respaldando un relanzamiento político del ex vicepresidente Raúl Sendic, no contribuyen a generar descrédito en la ciudadanía.



“Es una cuestión personal” dijo sobre el apoyo brindado por Mujica y dijo que espera que después del congreso del 1º y 2 de diciembre, donde se resolverán programa y candidaturas, “el plenario se reúna para resolver todos los casos que se encuentran en el tribunal de conducta política” como el del ex presidente de Ancap y líder la lista 711.

El presidente del Frente Amplio ya habló de Bolsonaro en otras ocasiones, y hace unos días hasta lo comparó con Hitler. Frente al comentario de un periodista que le indicó que Bolsonaro había recibido los votos de millones de brasileños, Miranda respondió: “Sí, sí, Hitler en el 33 también fue votado por los alemanes en aquel momento y dieron fin a la República de Weimar e inauguraron lo que fue la barbarie del nazi-fascismo en Europa”.