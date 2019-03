Los mensajes de los políticos uruguayos por el Día Internacional de la Mujer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer algunos actores políticos escribieron en sus redes sociales.

“Conmemoración para asumir compromisos: violencia de género, acceso al trabajo, brecha salarial, acceso a cargos de dirección, trabajo no remunerado, etc, etc. Es el día de la mujer, debe ser el compromiso de todos”, escribió el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou.

Conmemoración para asumir compromisos: violencia de género, acceso al trabajo, brecha salarial, acceso a cargos de dirección, trabajo no remunerado, etc, etc.

Es el día de la mujer, debe ser el compromiso de todos. #8m — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 8 de marzo de 2019

Por su parte la precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse tuiteó: “Porque no aceptamos la injusticia, ni la violencia en la vida, ni en la economía, ni en la política. Porque queda mucho por hacer y queremos hacerlo. Hoy marchamos juntas”.

Porque no aceptamos la injusticia, ni la violencia en la vida, ni en la economía, ni en la política. Porque queda mucho por hacer y queremos hacerlo. Hoy marchamos juntas. #8M #DíadelaMujer #LaFuerzaQueTransforma — Carolina Cosse (@CosseCarolina) 8 de marzo de 2019

El dos veces expresidente de la República y ahora precandidato por el Partido Colorado Julio María Sanguinetti escribió: “El partido de Batlle y Brum que inició la lucha en 1906 con la licencia maternal, sigue mirando hacia el futuro, bregando por la igualdad y los derechos de la mujer”.

El partido de Batlle y Brum que inició la lucha en 1906 con la licencia maternal, sigue mirando hacia el futuro, bregando por la igualdad y los derechos de la mujer. pic.twitter.com/5PX3LZh1SQ — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) 8 de marzo de 2019

“Día Internacional de la Mujer. Para defender lo logrado sabiendo que falta mucho por hacer. ¡Hoy marchamos!”, dice la cuenta oficial del Frente Amplio que fue retuiteada por Daniel Martínez.

El Partido Nacional compartió un video en su cuenta de Twitter donde aparece su presidenta Beatríz Argimón y dice: "En este año electoral y ante una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en este partido de 188 años de historia, proyectamos construir a la par una sociedad donde las mujeres no tengan obstáculos para el ejercicio real de sus derechos.



La senadora Constanza Moreira posteó: “Las marchas del 8 de marzo se transforman en una manifestación política dura, firme, clara: nada sin nosotras. Y dejan de ser sólo una marcha más (por más solidaria, alegre y combativa que sea), para ser un grito de protesta sonando alto”.