El mensaje de Vázquez al Frente Amplio en el último Plenario: “Unidad”

Como líder de la fuerza política y gestor de la primera victoria municipal y nacional del partido, Tabaré Vázquez, brindó su último gran discurso en octubre pasado ante el Plenario del Frente Amplio. Ocurrió mediante un video debido a la pandemia, pero allí envió un mensaje a la interna de, ante el último fracaso electoral, mantener la “unidad”.

"No la unidad de tolerémonos porque no hay más remedio o la unidad de estos no se habla porque hay que evitar problemas o de la unanimidad hueca sino de la unidad fuerte para encarar los problemas que tenemos y resolverlos positivamente, la unidad de reconocernos como compañeros, la unidad del diálogo leal y franco, de los principios y objetivos compartidos, la unidad del acuerdo posible y sostenible que no puede significar nunca cualquier arreglito, la unidad del accionar en consecuencia", dijo.

Y ahondó: "Una unidad que la derecha siempre ha querido y quiere romper ¿se imaginan la política uruguaya sin el Frente Amplio, y más allá del Uruguay se imaginan el impacto que la ruptura del Frente Amplio tendría en el campo del progresismo regional y global? Destruir o erosionar nuestra unidad sigue siendo uno de los objetivos principales de la derecha, tengámoslo claro y actuemos en consecuencia lo cual no quiere decir recluirnos en una unidad de mampostería”.

En su discurso además de referirse a la necesidad de mayor unidad luego de las pujas internas generadas por el ciclo electoral marcó que el Frente Amplio tenía cuatro “asuntos ineludibles” que atender para los cuales “no hay atajos” que puedan hacer “tirarlos para adelante”. Allí planteó la necesidad de hacer un "balance del ciclo electoral 2019/2020", a "definir grandes líneas de acción política para 2021/2024", a "actualización del FA como proyecto estratégico y herramienta política fundamental para el país y fuera del país" y tratar la "elecciones internas para renovar la titularidad de la presidencia del FA".