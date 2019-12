El mensaje del presidente electo Luis Lacalle Pou a la ciudadanía por fin de año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente electo Luis Lacalle Pou envío un mensaje a la ciudadanía este mediodía con motivo del cierre del año, en el que agradeció el apoyo durante el año electoral y señaló que el 1ro de marzo comienza lo "importante".

Durante el saludo, Lacalle Pou agradeció el apoyo de los militantes y del resto de los partidos integrantes de la coalición multicolor durante el año electoral.



"Un enorme agradecimiento a quienes nos apoyaron y quienes trabajaron, quienes militaron, quienes entendieron con generosidad que había un cambio de paradigma que no era abandonar banderas propias sino llevarlas a un acuerdo mayor. Eso requiere de mucha humildad de los dirigentes políticos, significa tener claro que primero esta el país, segundo los partidos y tercero las personas", expresó.

A su vez, se refirió al proceso electoral del 2019. Destacó que hay que "valorarlo y cuidarlo" y dijo que Uruguay ha sido en estos tiempos "ejemplo" para América y el mundo.



"Hubo un resultado electoral muy raro que todos sabíamos cual era el final y el país estuvo cuatro días con un signo de interrogación. El Uruguay al otro día se puso a trabajar, vecinos de distintos partidos compartieron la cuadra, el barrio, el trabajo".



Lacalle destacó que eso habla muy bien de la sociedad uruguaya pese a que "esa tolerancia no está bien representada en otros temas". Y añadió: "A nosotros nos deja un sabor muy amargo, un deterioro en las relaciones humanas, que no pueden estar basadas sobre la agresión y la violencia".



En cuanto al comienzo de su mandato en 2020, el presidente electo dijo que hasta ahora lo único que ha pasado -en lo personal y en lo político- es que se le ha dado la posibilidad de ponerse "el país sobre los hombros".



"Recién ahora empieza lo importante que es cumplir, es hacer que las cosas pasen. Yo paso a ser a partir del 1ro de marzo el empleado más importante del país", señaló.



A su vez, dijo que los presidentes de la república deben "correr el mismo destino que el pueblo" y que no cree en los presidentes que "gozan de popularidad cuando su pueblo sufre".



"Nosotros no podemos permitirnos el fracaso. El fracaso de un gobierno significa que un pueblo esté peor", concluyó.