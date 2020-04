El mensaje de Lacalle Pou y Argimón a 105 años del Genocidio Armenio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Agimón acudieron a sus redes sociales para enviar un mensaje este 24 de abril, cuando se cumplen 105 años del Genocidio Armenio.

"Hoy es un día de memoria y reflexión para los armenios y para toda la humanidad. Vaya un apretado abrazo a toda la comunidad armenia de nuestro país que tanto ha hecho por la causa", indicó Lacalle Pou en su cuenta de Twitter.

Hoy es un día de memoria y reflexión para los armenios y para toda la humanidad. Vaya un apretado abrazo a toda la comunidad armenia de nuestro país que tanto ha hecho por la causa. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) April 24, 2020

Argimón recordó por su parte que "este año además, se cumplen 55 años desde que Uruguay lo reconoció oficialmente como tal".

24 de abril, se conmemoran 105 años del Genocidio Armenio, al día de hoy, el reclamo de justicia mantiene vigencia. Este año además, se cumplen 55 años desde que Uruguay lo reconoció oficialmente como tal. pic.twitter.com/zRlve9z9M4 — Beatriz Argimón (@beatrizargimon) April 24, 2020

Por otra parte, quien también se pronunció fue Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, a través de su cuenta de Twitter y mediante un video publicado por la organización Consejo Causa Armenia, ante la imposibilidad de realizar un acto de conmemoración por las medidas de prevención contra el coronavirus.

"No queremos dejar de expresar la importancia de esta fecha, no solamente porque se cumplen 105 años del genocidio, no solamente porque se cumplen 55 años de la ley que en nuestro país empezó a reconocer lo que es el Genocidio Armenio, sino porque una vez más debemos rendirle homenaje a esos inmigrantes que vinieron a nuestro país a remarla, a salir adelante, a combatir la adversidad", indicó Lema.

El presidente de la Cámara de Representantes @MartinLemaUy emitió un mensaje en ocasión del 105° aniversario del #GenocidioArmenio, ante la imposibilidad de realizar el tradicional acto conmemorativo en el Palacio Legislativo en su fecha habitual.https://t.co/OU8AGGuSSC — ConsejoCausaArmenia (@causaarmeniauy) April 24, 2020

"En este sentido, en esta instancia de reflexión, tiene que quedar muy claro que esta causa no hay que llevarla adelante solamente por la comunidad armenia sino porque refleja los mayores valores humanitarios, porque refleja el poner bien en alto lo que es la dignidad humana cuando muchas veces representa algo más importante aún que la integridad física. Por lo tanto en estas fechas si bien no nos podemos dar un abrazo, no podemos estrechar las manos, no podemos dejar pasar el saludo, el reconocimiento y una vez más adherirnos a una causa que nos incorporamos con absoluta convicción y que entendemos que refleja los derechos humanos y la dignidad de las personas", agregó.