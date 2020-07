El mensaje del directorio del Partido Nacional a la comunidad de científicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio del Partido Nacional emitió un comunicado este lunes en el que se dirige a la comunidad científica de Uruguay. En el marco de la pandemia por el COVID-19, se manifestó "la importancia decisiva del aporte desinteresado y rápido que ha brindado" el grupo de científicos.

Además, expresó que los diferentes actores que participaron, entre otras cosas, no se atemorizaron ante la escasez de recursos y "las dificultades propias de un país pequeño, no esperaron ser convocados, no reclamaron integrar un gran acuerdo nacional y se pusieron a trabajar".



En concreto, el comunicado "es de reconocimiento a la comunidad científica y de mensaje a la población y al espectro político acerca de la importancia que tienen en nuestro país las instituciones de investigación y desarrollo científico, así como de la disposición generosa de las mismas a colaborar desinteresadamente y sin alharacas con los gobernantes que el país ha elegido".