El mensaje de Cosse a Martínez: "No tenemos que hacer política comunicándonos a través de los medios"

La semana pasada la candidata a la Intendencia de Montevideo Carolina Cosse propuso la creación de lo que llamó un “boleto trabajador”. "Sería muy bueno, ya que el principal motivo (de viaje) es el trabajo y el segundo es el estudio. En el estudio nuestros gobiernos del Frente Amplio han hecho mucho por los estudiantes, porque tenemos boleto gratuito y también hay muchos beneficios para los jubilados", dijo en ese momento en diálogo con 970 Noticias, de Radio Universal.

Este jueves El Observador publicó una entrevista con otro de los candidatos a la comuna de la capital del Frente Amplio, el exintendente Daniel Martínez. Consultado sobre el sistema de transporte, dijo: “Hoy por hoy el servicio no solo es mejor, hay más puntualidad, desarrollamos el servicio por aplicación, dando tecnología al servicio de la gente, y pasamos 34 meses sin que subiera el precio del boleto para el usuario frecuente, que usa más de 40 boletos por mes, que es el que más importa. Vendría a ser el equivalente al ‘boleto obrero’, por eso cuando se dice ‘boleto obrero’, yo digo que en definitiva fue lo que hicimos: un boleto para los trabajadores”.

Esta tarde, cuando fue a la asamblea departamental del sector Casa Grande, Cosse fue interrogada en rueda de prensa por los dichos de Martínez.

“Me sorprende, me duele, me parece que los frenteamplistas no tenemos que hacer política comunicándonos a través de los medios”, dijo la exministra de Industria. “Creo que si algo tendríamos que haber aprendido en estos últimos tiempos es que la unidad se construye conversando y no comunicándonos a través de los medios”, añadió quien ya se enfrentara a Martínez en las internas de junio del año pasado.

La candidata agregó que ella participó, entre 2007 y 2010, de la implementación del Sistema de Transporte Metropolitano. “Sé que hay un beneficio de $2 para las personas que hacen 40 viajes mensuales”, dijo.

Cosse mencionó una nota publicada este jueves por el semanario Búsqueda —titulada “El gobierno entrante prevé recortes millonarios para las intendencias de Montevideo y Canelones"— y dijo: “Todo parece indicar que va a haber un fuerte ajuste en el Uruguay y que los presupuestos de Montevideo y Canelones se van a ver sentidos a través del gobierno nacional, cosa que no me sorprende”.

Dado esto, argumentó, “los que se van a ver más perjudicados van a ser los más débiles y los trabajadores, por lo tanto me comprometo, si soy intendenta, a poner todo de mí, aunque ya haya un beneficio de $2, para configurar un boleto trabajador específico, porque el trabajo es el principal motivo de transporte en Montevideo”.