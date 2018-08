Menéndez en la mira: el FA paga el costo por la reforma

Eleuterio Fernández Huidobro, el extupamaro, ministro de Defensa muy respetado por los uniformados, no hubiera permitido "esta barbaridad".

Eso creen en el Partido Nacional, al menos, cuyos senadores entienden que el actual ministro Jorge Menéndez, bajo cuya gestión se lleva adelante la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) "no representa a las Fuerzas Armadas", porque fue quien no permitió que los jefes castrenses se presentaran en la comisión de Defensa para dar libremente su opinión sobre los cambios al sistema actual. De hecho, mientras Fernández Huidobro fue ministro la reforma estuvo cajoneada.

Son "ajustes revisionistas", un "impulso radical con un componente ideológico", sostuvo en el Senado Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, cuya opinión fue compartida por el resto de su partido. Larrañaga anunció que si los blancos ganan el gobierno en 2019 la reforma se hará de otra forma.

Habrá reforma del SRPM, sí, pero primero se debe aprobar la nueva ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y respetarse los derechos adquiridos, algo en lo que coinciden el Partido Independiente y el Partido Colorado.

Finalmente la reforma del SRPM, conocido como Caja Militar, se aprobó con los 16 votos del Frente Amplio en contra de 10 de la oposición, y así pasó a la Cámara de Representantes.

Revancha.

El pasado reciente siempre está sobre la mesa cuando los senadores discuten sobre los temas militares. Muchos senadores del Frente Amplio admitieron en sala que la aprobada no es la "mejor" reforma y que hubieran preferido una "más profunda". En el debate hubo permanentes alusiones a los años de la dictadura y a la categorización que los militares hacían de los ciudadanos en A, B o C, según pensaran o no como ellos. Pero el senador oficialista Juan Castillo paró la ofensiva: "Esto no es venganza".

"No hay cuentas que cobrar con los militares. De ser así lo hubiéramos hecho en 2005", advirtió el senador frenteamplista Enrique Pintado.

En defensa de Menéndez salió la senadora astorista Daniela Payssé, quien advirtió: "Ojo con decir que el ministro no representa a las Fuerzas Armadas. El ministro representa a la institucionalidad. Son afirmaciones ligeras y muy graves", sostuvo, aludiendo a Larrañaga, quien le contestó.

"Que no me vengan a correr, ni a practicar el tremendismo. A las Fuerzas Armadas se les ha pretendido cobrar todas las cuentas. No nos hagamos el chancho rengo. El ministro no representa. Me hago cargo de lo que digo porque sé lo que piensan las Fuerzas Armadas", apuntó Larrañaga.

El senador nacionalista también recordó al presidente Tabaré Vázquez. "El presidente de la República tiene por disposición constitucional el mando superior de todas las Fuerzas Armadas, —es el comandante en jefe— y creemos que debió asumir otro papel en esta función tan importante.

El senador socialista Yerú Pardiñas se sumó al debate. "El ministro de Defensa no está para representar el interés de las Fuerzas Armadas", respondió el dirigente del Partido Socialista, camarada de Menéndez. "Podrá tener el apoyo de las Fuerzas Armadas en algunos temas y en otros temas no. Si dijo que no iban a venir los comandantes, está bien".

Y fue a fondo: "A algunos les gustaría que los comandantes ejercieran el poder, a algunos integrantes del sistema político. El ministro entiende que quien debe dar la opinión es un político. Y al militar que no le guste que renuncie porque nadie lo obliga", remató Pardiñas.

Desde ninguna bancada se respondió a estas apreciaciones.

Entonces, el senador oficialista Rafael Michelini intervino para hacer una pregunta. "¿Qué pasaría si los comandantes en jefe responden que no están de acuerdo con lo que se quiere reformar?. Imaginemos la situación en las redes sociales y frente a los subalternos", planteó.

Los uniformados no salieron bien parados en la negociación de los contenidos de la reforma con el Poder Ejecutivo. De hecho, no quedaron conformes.

Fue entonces el turno de intervenir del senador blanco Luis Alberto Heber, también para cuestionar al ministro Menéndez. "Fernández Huidobro conocía del tema. Hay una visión economicista de la situación. Es necesaria la modificación pero sin modificar los derechos adquiridos. Por ejemplo esto desmantela el Hospital Militar", advirtió.

Dijo que la política militar "no tiene rumbo" y respecto a Menéndez, señaló que "queríamos saber cómo repercutía esto en las Fuerzas Armadas por boca de los comandantes en jefe".

Según el senador nacionalista "el único incentivo de los militares es el retiro porque el sueldo es un desastre. El ministro no contestó y no dejó asistir a los comandantes".

En contra.

Menéndez "es un representante de los militares que está jugando en contra. Seguramente Fernández Huidobro no hubiera permitido estas barbaridades", agregó Heber.

Luego, el senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) subrayó que "estamos en campaña electoral" y que por eso "en todo se mira si da votos o no, y se quiere poner al gobierno contra un colectivo como los militares".

"Cuando discutamos la ley Orgánica militar se va a terminar eso de lustrame las botas o cortame leña. Las jubilaciones son estrepitosamente altas para la sociedad. Y eso molesta mucho a la gente", anticipó la senadora oficialista Constanza Moreira, que añadió sobre la ley que "retirar un privilegio no es imponer un castigo".

El proyecto de reforma de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas acaba de llegar al Parlamento, y la oposición quería discutirlo antes que la reforma del SRPM.

"No quiero un ministro de Defensa que represente a las Fuerzas Armadas, sino un control civil sobre las fuerzas", señaló Moreira.

Luego cerró Juan Castillo al hacer notar que "el respeto por las Fuerzas Armadas y sus integrantes no nos lo debe achacar nadie", pidiendo "que se respete a los ministros". Y a la oposición le pidió que tenga "un poco más de estilo".

Manini Ríos: la reforma "afecta a 2/3 del Ejército" El jefe del Ejército Guido Manini Ríos aseguró que el proyecto de reforma afecta a "las dos terceras partes del Ejército". Habló en Maldonado, minutos antes de que se votara en el Senado.



"Como jefe de ellos tengo la firme expectativa de que no afecte negativamente, sobre todo a la parte más frágil de la cadena que son los soldados y los clase (cabos)", indicó. Dijo que con la reforma los soldados "después de 25 o 30 años se van a retirar con una parte sensiblemente menor, incluso con la mitad, de lo que se retiran hoy, que no es mucho".