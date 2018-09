Menéndez: "Hubo faltas disciplinarias que se han repetido y por eso se tomó la decisión"

El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, habló este mediodía sobre la sanción que el gobierno impuso al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

En rueda de prensa este martes a la salida de una comisión parlamentaria, el jerarca sostuvo que la sanción está enmarcada en "faltas a la disciplina" que hubo "desde el punto de vista militar, lo que está enmarcado en el decreto 305 del año 2003, que es lo denominado el R21. Allí existe toda una determinación de lo que son las faltas desde el punto de vista militares y se encontró que habían existido por parte del comandante en jefe del Ejército, y se llevó adelante una resolución por parte del Poder Ejecutivo que determina de lo que ustedes ya conocen".

Consultado sobre si la falta cometida por Manini Ríos está en las consideraciones o en el que las haya hecho públicas, Menéndez respondió: "si se hubiera referido a temas políticos usted sabe que los militares desde el punto de vista político solamente tienen la posibilidad de ejercer el voto, otro hubiera sido el camino a seguir. Porque ahí tendríamos que actuar según el (artículo) 77 numeral 4 de la Constitución y hoy estoy expresando que se actuó según el reglamento de faltas". Por ello, la consideración tiene que ver "con un apartamento de disposiciones que se habían impartido por parte del Poder Ejecutivo, por el presidente de la República y el Ministerio de Defensa, consideraciones que se hicieron en reiteración por parte de un oficial con este rango y que determinaron este tipo de sanciones".



El titular de Defensa explicó que "se hace una evaluación de carácter general. Existe una serie de reiteraciones, de falta de apego a una serie de indicaciones que son las que determinan esto. En la vida militar las faltas, y por eso existe el R21, tienen como respuesta una sanción de carácter disciplinaria. Los oficiales generales deben cumplir esas faltas en alguna unidad donde no desempeñan la función".

Menéndez señaló que Manini Ríos ya fue notificado de la sanción: "Lo hice personalmente en el día de ayer (lunes), antes que esto tuviera carácter público, como corresponde. Lo hice por vía telefónica dado que el comandante está hasta el lunes en México cumpliendo una misión".

"Le daremos una orden reservada que hoy es reservada y que tiene que ver con la resolución que tomó el Poder Ejecutivo. La orden de arresto, que es lo que debo presentarle al comandante, es de carácter reservado. Hubo faltas disciplinarias que se han repetido y por eso el Poder Ejecutivo tomó la decisión de llevar la sanción adelante", agregó.



Y explicó que el comandante tiene, "en base a un debido proceso, la posibilidad de recurrir y estamos en un país democrático, tiene la posibilidad de una debida explicación y de la recurrencia de una medida administrativa".

Consultado sobre las críticas que han surgido por parte de representantes de la oposición luego de conocerse la decisión del gobierno, dijo que no va a opinar al respecto: "Yo no voy a opinar sobre lo que dice la oposición, yo soy un ministro de Estado que me rijo por las leyes y normas en vigencia en nuestro país. La sanción debe ser aplicada en la forma y lugar correspondientes".