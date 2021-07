MEF concurrirá a la Asamblea General por aumento del tope de endeudamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo martes 3 de agosto a las 16:30 horas se reunirá la Asamblea General en forma extraordinaria para recibir a autoridades del Ministerio de Economía (MEF), encabezado por la ministra Azucena Arbeleche, para informar por primera vez las razones por las cuales se activará una cláusula de salvaguarda que permitirá aumentar el tope de endeudamiento público.

Se trata de un mecanismo previsto en el artículo 699 de la Rendición de Cuentas 2020 - 2024, que establece que el máximo anual de endeudamiento solo podrá ser aumentando "en caso de que medien situaciones de grave desaceleración económica, sustanciales cambios en precios relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional".

¿En qué porcentaje? El artículo 699 establece que el endeudamiento "podrá ser aumentado en hasta un 30% (treinta por ciento), dando cuenta a la Asamblea General del Poder Legislativo y sin que ello altere el tope fijado para el ejercicio siguiente". "Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Gobierno Central, deberán comparecer ante la Asamblea General en un plazo no mayor a treinta días corridos luego de invocada la cláusula de salvaguarda, a efectos de informar las razones para activar la presente cláusula", agrega el texto.

En la Rendición de Cuentas 2020 se señalaba que el endeudamiento neto del gobierno proyectado para 2021 era de US$ 2.762 millones. Allí también se adelantaba que si bien se fijó un tope legal de US$ 2.300 millones para este año, se comunicaría a la Asamblea General la necesidad de invocar dicha cláusula de salvaguarda "dados los recursos adicionales necesarios para

mitigar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia".



Al recurrir al incremento el tope ampliado es equivalente a US$

2.990 millones para 2021, lo que supera las previsiones para este año. Pese al incremento, dicho tope es inferior al fijado para 2020, de US$ 3.500 millones.