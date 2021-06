Una a una, las medidas recomendadas por el GACH y las acciones que tomó el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El documento emitido por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) el 7 de febrero ha estado en el centro de la polémica en más de una ocasión, ya que muchos entienden que las medidas en él sugeridas no se cumplieron a cabalidad. Sobre este documento hizo referencia en la noche de ayer Luis Lacalle Pou, quien aseguró que se aplicaron 24 medidas y media de las 27 que se recomendaron.

"En el imaginario colectivo, alentado también por alguna diligencia política y sindical, dicen que el documento del 7 de febrero del GACH ha sido ninguneado", expresó el presidente.



En cambio, aseguró que las dos medidas y media que no se aplicaron fueron las referidas a la restricción de la circulación nocturna de 0.00 a 6:00 horas, la de cortar la circulación interdepartamental, "algo que no es posible hacer en el país", y la que se tomó por la mitad era el cierre de bares y restaurantes.



Acá, una por una las medidas propuestas y qué hizo el gobierno al respecto:

1 Comunicación efectiva

Comunicación efectiva, mediante la identificación de poblaciones específicas/grupos de riesgo y la difusión de mensajes culturalmente apropiados utilizando los canales pertinentes y las redes/influenciadores de la comunidad.



Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad se han realizado diversas campañas de bien público destinadas a informar sobre la importancia de los cuidados individuales. Dentro de las campañas realizadas se destaca la realizada con varios de los 16 uruguayos que lograron sobrevivir al accidente aéreo en los Andes en 1972. En marzo también se realizó una con los expertos Silvia Guerra, Mónica Pujadas, Pilar Moreno, Graciela Pérez Sartori, Julio Medina, Ney Castillo y Jorge Facal.



En julio, jóvenes, adultos, niños, hombres y mujeres participaron de la pieza de menos de un minuto para promover el distanciamiento físico sostenido de dos metros.



En la misma línea también se realizaron campañas para incentivar la vacunación de la población objetivo. En este último punto, sin embargo, hubo discrepancias respecto a un spot en el que el gobierno sugiere que los inmunizados contra el coronavirus no deben usar barbijo en un mismo ambiente.



2. Detectar e investigar rápidamente los casos

Detectar e investigar rápidamente los casos y agrupamientos de casos sospechosos, asegurar que se adopten medidas adecuadas como el aislamiento y la cuarentena. Si se confirman los casos, realizar rastreo de contactos.



Al comienzo de la pandemia se incrementó el personal capacitado para realizar un seguimiento en el trazado epidemiológico de los casos. La estrategia fue modificada en abril, cuando el Ministerio de Salud Pública decidió acotarlo solo a los “grandes brotes” o aquellos que se desencadenan en cárceles, residenciales y otros espacios sensibles.

3 Recomendar el uso de la aplicación Coronavirus Uy.

A través de sus canales de comunicación el gobierno impulsó la aplicación para saber en qué casos se estuvo próximo a una persona contagiada. Ahora además se puede consultar el certificado de vacunación.

4 Testeo preventivo

Testeo preventivo y de control de actividades económicas de gran porte (construcción, frigoríficos, etcétera).



El 14 de enero "el gobierno elaboró un protocolo de recomendaciones sanitarias para preservar la salud de los trabajadores de la industria cárnica y garantizar a los consumidores la calidad e inocuidad de los alimentos", informó el ministro Carlos María Uriarte en una publicación de Presidencia.



Estas medidas se tomaron luego de las exigencias de China tras encontrar trazos de coronavirus en la carne congelada.



5 Uso de máscara

Uso de máscara o barbijo en espacios públicos (especialmente en espacios cerrados, o abiertos cuando no sea factible mantener el distanciamiento adecuado).



"La vacuna que hoy tenemos es el tapabocas". Esa era una de las frases de cabecera del presidente antes de que llegaran las vacunas al país.



En variadas ocasiones el presidente hizo énfasis en la necesidad de usar tapabocas para prevenir los contagios. Al mismo tiempo algunas autoridades cambiaron su foto de perfil por algunas en las que hacían uso del barbijo.



6 Medidas básicas de protección personal

Medidas básicas de protección personal y de comportamiento: lavado de manos, las protecciones al toser y estornudar.



Dentro de las campañas de comunicación mencionadas y también por parte del Ministerio de Salud Pública se solicitó a la población hacer uso de los elementos de higiene y las buenas prácticas para evitar los contagios.

7 7. Cuidados especiales

Cuidados especiales (permanecer en domicilio de ser posible) en caso de presentar síntomas.



La exhortación es a que las personas que presenten síntomas se comuniquen con su prestador de salud y se queden en sus casas.

8 Énfasis en la atención a la salud

Énfasis en la atención a la salud de las personas clínicamente más vulnerables (uso estricto de equipos de protección personal) y la aplicación de medidas de prevención y control de infecciones, el incremento de la vigilancia y la gestión de las visitas en las instituciones residenciales y otros centros de atención de larga estancia.



Durante el paso de la pandemia se establecieron protocolos para centros vulnerables como los residenciales. Además, estos centros tuvieron prioridad al momento de aplicar la vacuna contra el coronavirus.



En más de una ocasión se registraron grandes brotes en estos puntos.

9 Respuesta del nivel sanitario

Fortalecer la preparación y la respuesta a nivel sanitario con énfasis en el área de cuidados críticos, garantizando la existencia adecuada de equipo de salud. Consolidar el sistema de monitorización centralizado de la disponibilidad de camas y recursos humanos en el área de cuidados especiales. Consolidar el plan de contingencia.



En diferentes centros de salud se implementaron más camas de CTI, así como ambulancias y laboratorios en centros de referencia. En abril el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) fue inaugurado como un segundo centro de referencia de COVID-19.

10 Fortalecer seguimiento y monitoreo de casos de COVID

Énfasis en el fortalecimiento de los equipos de seguimiento y monitoreo de casos de COVID-19 ambulatorios.



El Ministerio de Salud Pública realiza un control diario de los casos de coroanvirus, que luego son procesados e informados por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

11 Optimizar uso de telemedicina

En Uruguay se incorporó la telemedicina como sustituto de las atenciones presenciales ante la irrupción del COVID-19 en marzo de 2020.

12 Auditar cirugías

Auditar las cirugías coordinadas en espera y seleccionar aquellas que presentan morbilidad actual y no pueden ser diferenciadas por más tiempo (más allá de oncológicas y de emergencia). El efecto NO COVID de la pandemia debe ser reducido.



De acuerdo a número manejado por el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), desde el comienzo de la pandemia se postergaron entre 30.000 y 40.000 cirugías de coordinación.



13 Distancia física

Mantener el distanciamiento físico de entre 1 a 2 metros entre individuos siempre que sea posible.



Una de las campañas realizadas por el gobierno estuvo destinada a incentivar el distanciamiento social. En las escuelas, liceos y UTU también se solicitó que se mantuviera la distancia.

14 Retorno de las vacaciones

Al retorno de las vacaciones exhortar a que aquellos que estuvieron en contacto con personas externas a su entorno familiar, realizar cuarentena voluntaria y de ser posible realizar teletrabajo por un plazo de 10 días.



Durante el verano una de las mayores preocupaciones estuvo focalizada en el movimiento de personas de un departamento a otro. El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, había recomendado realizar cuarentena a quienes volvieran de vacaciones.



"Hay que tener precaución pensando en que ese adolescente puede contagiar al papá o al abuelo. No es querer generar pánico, pero hay que tratar de estar en cuarentena ante el menor síntoma", indicó.



Para Semana de Turismo Presidencia compartió un video a través de redes sociales donde se indican tres recomendaciones para las personas que regresen de sus vacaciones.



15 15. Espacios públicos (comercios no esenciales, restaurantes, entretenimiento).

Espacios públicos (comercios no esenciales, restaurantes, entretenimiento).

Limitación de aforo en bares y restaurantes en espacios interiores, aumentar los exteriores, reducir el tiempo máximo de permanencia (60-90 minutos). Cines y teatros: limitación de aforo y tiempo de permanencia.



En enero el presidente Luis Lacalle Pou anunció que cada gobierno departamental podría definir el horario de cierre de bares y restaurantes con un límite hasta las 02:00.



16 Promover el uso responsable de los espacios públicos

Promover el uso responsable de los espacios públicos abiertos como parques, plazas, playas. Ramblas).



En los primeros meses de la pandemia, patrulleros y helicópteros del Ministerio del Interior exhortaban a retirarse de espacio públicos donde pudiera haber actividad. Ahora los gobiernos departamentales definen los casos en que deciden cerrar determinadas zonas. También se implementaron operativos por aglomeraciones.

17 Transporte público



Transporte público. Reducirlo al mínimo indispensable. En contexto de transmisión intensa y capacidad de respuesta seriamente comprometida, considerar límite de aforo en el transporte departamental.



Una de las medidas adoptadas fue el aforo en el transporte interdepartamental. Por resolución del Ministerio de Transporte se extendió el aforo máximo permitido del 50 % de los asientos en cada unidad que presta servicios de transporte colectivo de pasajeros regulares de corta, media y larga distancia, así como los no regulares (estos últimos con una capacidad mayor a 18 asientos).



En mayo los ministros de Economía y Transporte, Azucena Arbeleche y Luis Heber, junto con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, realizaron un anuncio en conjunto respecto a un "apoyo extraordinario" de $ 500 millones para el sector de transporte urbano de Montevideo. El objetivo de esta medida fue, por un lado, aumentar la cantidad de ómnibus para evitar aglomeraciones y el segundo aumentar el empleo del sector.



Sin embargo, no se implementó un afoto en el transporte departamental.

18 18. Reuniones sociales y familiares.

Reuniones sociales y familiares. Solo conviventes.



Durante una conferencia de prensa realizada en marzo, el presidente Luis Lacalle Pou anunció el cambio del "quedate en casa", que había sido la bandera usada en los primeros meses de pandemia, al "quedate en tu burbuja, quedate con tu círculo o núcleo familiar".



Esta exhortación no se aplicó como norma.

19 19. Suspensión de eventos sociales.

Dentro de las medidas de reducción de movilidad anunciadas por el gobierno se encuentra la suspensión de espectáculos públicos, que ahora rige hasta el 6 de junio.



Además, durante los primeros meses del año se votó en el Parlamento la implementación del artículo 38 de la Constitución en el que se limita el derecho a la reunión.

20 Cierre de gimnasios. Suspensión de torneos (profesionales y amateurs)

Cierre de gimnasios. Suspensión de torneos (profesionales y amateurs).



Una de las medidas más discutidas fue la de implementar el cierre de gimnasios durante varios meses. Finalmente se resolvió levantar la medida del cierre de clubes y afines el lunes 24 de mayo.



Asimismo, a raíz del incremento de casos el martes 16 de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou suspendió la actividad deportiva amateur hasta el domingo 4 de abril inclusive, pero esa medida se extendió. La Liga Universitaria y otras actividades amateur fueron suspendidas.



El fútbol profesional no tuvo suspensión, pero su inicio se postergó una semana. Debía empezar el 5 y lo hizo el 12. El básquetbol estuvo suspendido desde el 1° de diciembre, cuando el gobierno prohibió todos los deportes bajo techo, y volvió el 9 de febrero.



Por otra parte, se permitió el entrenamiento y competencia de aquellas disciplinas que estén involucradas en la clasificación a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, así como también para los Juegos Panamericanos Juniors de Cali 2021.



21 Mantener clases presenciales en educación inicial y primaria.

Mantener clases presenciales en educación inicial y primaria. Suspensión de clases presenciales en educación no formal y considerar suspensión en educación secundaria. En contexto de transmisión intensa y capacidad de respuesta seriamente comprometida, considerar la suspensión de clases en educación inicial y primaria en períodos de corta duración.



La presencialidad en las clases de todos los centros de enseñanza fue suspendida unos días antes de la Semana de Turismo. La medida se mantuvo incambiada hasta mayo, cuando se implementó el retorno de las escuelas rurales.



Actualmente hay cursos, principalmente en Montevideo y Canelones, que se mantienen en la virtualidad.

22 Teletrabajo en oficinas públicas y privadas no esenciales

Teletrabajo en oficinas públicas y privadas no esenciales. Cierre de toda oficina de atención al público no esencial.



Las oficinas públicas cerraron y se realizó trabajo a distancia. Se exhortó a las empresas privadas a estimular el teletrabajo, pero no se estableció como una práctica obligatoria.



23 Protección a población de riesgo y vulnerables.

Los grupos vulnerables como personas privadas de libertad o en situación de calle fueron priorizados al momento de recibir la vacuna contra el coronavirus.



Lo mismo ocurrió meses después con personas obesas, con diabetes o embarazadas, por ejemplo.

24 24. Restricciones más estrictas a los ingresos al país

Durante la mayor parte de la pandemia las fronteras se mantuvieron cerradas con estrictas condiciones para el ingreso. Las personas que lleguen del exterior deben tener PCR negativo y cumplir una cuarentena obligatoria.

25 Movilidad entre departamentos

En contexto de transmisión intensa y capacidad de respuesta seriamente comprometida, considerar la recomendación de no salir del departamento, con énfasis desde y hacia departamentos con alta intensidad.



Respecto a la movilidad durante Semana de Turismo, no se realizaron campañas ni comunicados que desalentaran los traslados.



El ministro de Turismo, Germán Cardoso, expresó en cambio que "si la burbuja está en un apartamento de Pocitos, en una cabaña del Parque Andresito o en una casa en Playa Hermosa, es exactamente lo mismo".



26 Restricción de la circulación

Considerar la restricción de la circulación por la vía pública en horarios determinados (por ejemplo, de 0 a 6 AM), salvo para trabajadores esenciales.



En reiteradas ocasiones Lacalle Pou dijo que no estaba de acuerdo con las restricciones por horario. "Lo que en la noche perjudica son las aglomeraciones, las fiestas clandestinas, algunos establecimientos que no cumplen con el protocolo. Bueno, vayamos ahí", dijo en abril.

27 Confinamiento en casa.

En contexto de transmisión intensa y capacidad de respuesta seriamente comprometida, considerar la recomendación de quedarse en casa en forma extensiva.



El gobierno no aplicó esta medida, aunque sí invitó a quedarse en “burbuja”.