"Medidas de emergencia" de Martínez, cruce de dos vices y Lacalle sobre la "alternancia"

La fórmula presidencial oficialista visitó ayer el departamento de Salto y al ser consultado sobre las primeras medidas que adoptaría de acceder al gobierno en marzo próximo ante los anuncios de la oposición, Daniel Martínez respondió que no existen “soluciones mágicas” y que la idea será “lucha y trabajo”.

No obstante admitió tener “medidas, muchas de emergencia, empezar rápidamente en seguridad, seis o siete medidas, en educación como la de tratar de llegar al 2022 con 200 espacios educativos en función de los CAIF, UTU, liceos y escuelas en la construcción (...) Es un desafío global, hay que planificar y crear las condiciones”.

Martínez recalcó que “la magia no existe”, que todo “es trabajo” y que lo importante de su gestión será armar equipos y que la propuesta será la de no confeccionar un presupuesto por incisos.



“Vamos a hacer gestión por programa donde estén involucrados los Ministerios de Educación, de Vivienda, de Salud, Desarrollo Social y alguno más para que la plata vaya a encarar el problema de la primera infancia. Habrá una bolsa de dinero, mucho más global y transversal y de mayor cristalinidad, eso son los grandes cambios que queremos hacer”, explicó.



Durante su visita a Salto Martínez y Graciela Villar estuvieron en barrios carenciados. Durante la recorrida del asentamiento “Andresito” Martínez reconoció que las políticas del gobierno no han sido suficientes para dar soluciones a estos problemas que afectan a miles de familias.



“Es impresionante, uno recorre el país y es una inversión muy grande que hay que hacer y habrá que buscar los recursos como para poder acelerar estos procesos”, dijo.



Martínez planteó que es necesario buscar alternativas constructivas “que sean de calidad, pero también más en cuenta” y dijo que una opción sería desarrollar programas de vivienda en base a madera. Así, además, se daría más valor a esta materia prima uruguaya. (Luis Pérez / Salto)

Villar salió al cruce de Argimón La candidata a vice nacionalista Beatriz Argimón dijo ayer que “después de haber gobernado 15 años y dejarnos el déficit y el desempleo que nos están dejando, (en el Frente Amplio) no tienen otra que agredir y seguir construyendo una grieta entre los uruguayos”.



Ante ello, Graciela Villar, candidata a vice del oficialismo le respondió: “Internacionalmente nos reconocen como el País más igualitario de América Latina porque trabajamos para todos/as los uruguayos. La palabra grieta es importada de la otra orilla”.

“Tenerle temor a la alternacia es un error, porque es lo natural” Luis Lacalle Pou aclaró sus dichos y dijo ayer en San José que “el error es creer que si no se produce la alternancia hay dictadura. Dije que la alternancia es esencial para la democracia, que se produzca o no es otra cosa, pero tenerle temor a la alternancia es un error porque es algo que en un régimen democrático es natural”.

Para Murro lo de Un solo Uruguay fue “una pobre manifestación” El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, calificó ayer como una “pobre manifestación” la movilización realizada por el movimiento Un Solo Uruguay el jueves pasado en Montevideo. Murro realizó estas declaraciones tras ser recibido por la mesa política del Frente Amplio. Allí reivindicó los Consejos de Salarios y su importancia en la defensa de más de 1.600.000 uruguayos en sus reclamos salariales.

Contra el consumo de marihuana El candidato a vicepresidente por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, reiteró este viernes la intención de su partido de derogar la ley de control y regulación del mercado de cannabis y aseguró que la marihuana “es la vía de entrada a la droga”.



“Derogaríamos la ley en lo que hace a la marihuana recreativa, la venta en farmacias, los clubes y el autocultivo”, expresó en el programa Hora de Cierre de radio Sarandí. A su juicio, la ley “ha invisibilizado el daño que la marihuana causa. Hay un problema con las drogas, la verdad que las políticas que se han llevado a cabo en Uruguay han fracasado hasta el momento”.