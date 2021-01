Medidas contra el COVID-19: Cosse pide hacer compras online y estar solo media hora en los comercios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras reunirse con el Comité de Emergencias de Montevideo, la intendenta Carolina Cosse insistió ayer en pedirle a la población que se movilice solo en caso de que sea imprescindible, e indicó que a pesar de la recomendación del Poder Ejecutivo de extender los horarios hasta las 2 de la madrugada, en Montevideo se mantendrá el cierre de los bares y restaurantes a la medianoche. También hizo hincapié en que el gobierno debería tomar nuevas medidas, y comparó la situación de nuestro país con la de otros como Francia, que -aseguró- actuaron con mayor celeridad aplicando medidas restrictivas frente a la pandemia. Del mismo modo, insistió en que se debería pensar en una renta básica para la población vulnerable.

A su vez, Cosse dijo que la demanda en los ómnibus bajó de una forma “natural” en enero, por lo que no consideró que sea necesario disminuir el aforo en estos momentos en el transporte colectivo. También con respecto a la movilidad, dijo que la gente debe en lo posible hacer sus compras por internet y permanecer un máximo de media hora en los comercios. En este sentido, señaló que Francia tomó este tipo de medidas el 28 de octubre teniendo 614 casos por día.

A su vez, anticipó que se van a estudiar exoneraciones para bares y restaurantes afectados por la pandemia y que habrá, en la medida de las posibilidades de la intendencia, algún tipo de ayuda para las Pymes.



Estas consideraciones fueron realizadas luego de analizar un informe que le envió el Ministerio de Salud Pública sobre la situación de la pandemia en Montevideo, en el que entre otras cosas se señala que no existe nexo en el 45% de los casos nuevos detectados. En el documento, fechado el 11 de enero, se indica que desde diciembre existe una circulación comunitaria del virus y que entre el 1° de noviembre y el 11 de enero se acumularon 620 brotes activos en la capital, que generaron 3.022 casos de coronavirus. A su vez, se identificaron otros 344 brotes ya “cerrados”.

De acuerdo al relevamiento enviado por el MSP a la intendencia, a nivel intrafamiliar es donde se acumula la mayor cantidad de brotes (305), que han generado 1.589 casos en la capital en el período que comprende el informe; es el ámbito en el cual también se ha registrado la mayor cifra de brotes cerrados (184).

En segundo lugar se ubica el ámbito laboral con 117 brotes (108 de ellos en el sector privado y nueve en el público), que generaron 638 casos. En tercer lugar aparecen los establecimientos de larga estadía para personas mayores, que concentran 31 brotes, con 342 casos.

Medidas de apoyo a la cultura.

La IMM anunciará hoy medidas de apoyo a la cultura en contexto de pandemia. Ayer, Cosse indicó que aunque se permitieron los espectáculos públicos con aforo reducido “acatando el decreto del Poder Ejecutivo”, no se habilitarán las salas que son de la comuna. “Entendemos que la cultura es necesaria como el pan de cada día y por lo tanto mañana (por hoy) haremos nuevos anuncios para que la cultura no se vaya de Montevideo y podamos seguir adelante”, sostuvo.



Tras la conferencia de Cosse, el edil blanco Diego Rodríguez dijo que la intendenta “llamó a una conferencia de prensa para anunciar medidas que contengan la pandemia en Montevideo, pero no dijo nada nuevo”.

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

“Si la idea era salir en cadena nacional, se logró con éxito. Propuestas para mitigar la COVID-19, no hubo ninguna”, se quejó. Y agregó: “Tiene previsto anunciar medidas que favorezcan a la cultura. ¿Por qué no las dijo ayer?”.



El edil dijo que le hubiese gustado escuchar “una conferencia donde se anunciaran medidas para restringir la movilidad, evitar las aglomeraciones, mejorar el transporte público, o una reducción en la Contribución Inmobiliaria para aquellas personas que tuvieron o tienen problemas económicos por la pandemia”.