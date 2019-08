Médico de Vázquez: "Ser fumador pasivo en Uruguay es un factor de riesgo muy importante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue "un rayo en el cielo estrellado”. Así de impactante fue para el médico del presidente Tabaré Vázquez el resultado de un chequeo de rutina que confirmó que el mandatario tiene un nódulo pulmonar con características malignas.

El cardiólogo y médico de Vázquez Mario Zelarayán contó, en diálogo con Informativo Sarandí (radio Sarandí), que el impacto de la noticia fue “en un momento muy especial” para el mandatario, ya que hace menos de un mes falleció su esposa y primera dama María Auxiliadora Delgado.

Zelarayán relató que cuando Vázquez se enteró compartió la noticia con su hijo que también es oncólogo. “La tomografía dio este diagnóstico primario. Es un tumor maligno, queda todo dicho ahí la presunción es de tumor maligno lo vamos a confirmar con la biopsia que se hará mañana o pasado”, indicó el médico.



“Sinceramente no guardamos esperanzas de que se transforme la característica del tumor de maligno a benigno, mas bien veremos qué tipo de tumor maligno es”, agregó.



El cardiólogo dijo que “el principal sospechoso y culpable es el cigarrillo a pesar de que (Vázquez) hace más de 50 años que no haya fumado”. “El humo de segunda mano, ser fumador pasivo acá en Uruguay es un factor de riesgo muy importante”, explicó aunque aclaró que “estadísticamente” cuando un fumador deja el cigarro “después de los 13- 15 años el factor de riesgo desaparece y es similar al de un no fumador”.

Sobre el nódulo pulmonar que se le diagnosticó al mandatario el médico comentó que “es chico” y está ubicado “en el medio del pulmón”. Esto, según explicó, “alienta esperanza, porque si tuviera otra localización –por ejemplo en el vértice del pulmón- sería otro tipo de tumor mucho más agresivo”. “Estos tumores responden muy bien al tratamiento”, consideró.



Sobre si el presidente se tendrá que someter a alguna intervención quirúrgica el médico sostuvo que “no se descarta” pero que inicialmente “parece difícil”. Por otro lado indicó que Vázquez “probablemente se interne mañana” para realizar los estudios correspondientes.



El médico de cabecera del presidente comentó que Vázquez está “con mucho ánimo de continuar” y remarcó la importancia de los chequeos de rutina. “Si por alguna razón se hubiese hecho el estudio dos, tres meses para adelante el panorama hubiese sido muy distinto”.