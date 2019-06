Medicfarma, la polémica tarjeta que ya se reparte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Una leve llovizna cae en Nuevos París. Casas humildes de material, ranchos de chapa, algún que otro caballo y muchos perros en la vuelta completan el paisaje en una tarde gris en la esquina de Carlos de la Vega y Guazucuá. En nueve manzanas de esta zona, el comando del precandidato Juan Sartori ya tiene contados 65 supuestos votantes, según un croquis que manejan los referentes del barrio, al que accedió El País.

Uno de ellos es Néstor, un cuidacoches de 66 años que es uno de los jubilados que recibió el viernes pasado la tarjeta Medicfarma, una muestra de la que el millonario empresario anuncia que entregará si es elegido presidente.

La propuesta de Medicfarma -que se supone servirá para que jubilados y pensionistas accedan a medicamentos gratis- fue una de las polémicas de la campaña en los últimos días. El candidato colorado Ernesto Talvi anunció una demanda por engaño, aunque luego no la confirmó. Y la frenteamplista Carolina Cosse dijo que lo de Sartori “es demagogia, una manera engañosa y abusiva de tratar a los sectores más débiles”.

Néstor, cuyo nombre ha sido modificado para este artículo para preservar su identidad, conversó por primera vez con El País el viernes pasado, unas horas después de haber recibido la Medicfarma con su nombre y su documento. La tarjeta que recibió dice que es válida desde el día en que Sartori “tome posesión como presidente”. Él contó que la tarjeta se la dio “una muchacha del barrio” y que le dijeron que con ella podía ir a busca medicamentos en unos días.

“¿Puedo ir mañana a buscar los remedios o cómo es la cosa? Me dijeron que la puedo usar mañana o pasado o en el correr de la semana”, dijo el hombre. Y agregó: “Yo no tengo plata para pagar. ¿Voy y llevo la tarjeta esa y me los dan? No creo”.

-¿A usted no le dijeron que la tarjeta la va a poder usar recién cuando Sartori asuma la Presidencia, si gana?

-Ah, ta, ta. Entonces sí -respondió Néstor-. Ahora le pregunto: ¿cuándo están las listas para repartir?

-¿Le dijeron que le iban a dar una listas por la tarjeta?

-Por la tarjeta no... Es para repartir en la calle o en el barrio.

-¿Y le pidieron como favor o le van a pagar?

-A mí me dijeron que a algunos le van a pagar y a otros no. Yo no sé todavía si me van a pagar, trabajar gratis no puedo.

A esperar

Unos días después, este lunes a la tarde, Néstor -quien se atiende en una mutualista- cuenta que tiene la tarjeta bien guardada en su casa pero ahora ya sabe que los medicamentos gratis no los recibirá de inmediato. “Ellos me explicaron bien: hay que esperar el resultado de la elección del mes que viene”, dice. “Los remedios me van a salir más baratos. Pero con la tarjeta tengo que esperar hasta después del 1° de marzo”, confía después.

Cerca de la casa de Néstor vive Julia, referente sartorista de la zona: “Hago encuestas en los barrios, casa a casa”, cuenta ella (su nombre tampoco es real). Le pagan cerca de 15.000 pesos mensuales y tiene la obligación de conseguir “10 votos” al día para el precandidato.

El equipo en tierra de Sartori dividió las manzanas de la zona y dicen saber cuántos votos poseen en cada una de ellas. En una manzana, por ejemplo, tendrían 25 votos, en otra 9 y en otra 7, según el croquis que manejan. El viernes empezaron la entrega de las tarjetas a los “votantes” que son jubilados y pensionistas, aunque luego la cortaron, contó un referente de la zona. Todos llenan sus datos, como dirección, teléfono y credencial, que quedan en un talón, cuya información luego es “certificada” a ver si es correcta.

A casi 20 minutos en auto desde Nuevo París está la sede del candidato en la Plaza Independencia. Unos minutos después de las 19.30, se abre la puerta del ascensor y aparece él: Sartori entra en la sala. A diferencia de otras veces, hay poco clima y poca gente. Quizás el mal tiempo ahuyentó a los militantes. Un rato antes, unos empleados sacaron un par de filas de sillas. “¿No era a las 19.30?”, pregunta Sartori.

Es momento de presentar Medicfarma. “Las jubilaciones son una vergüenza nacional”, afirma Sartori y señala en primera fila a su abuela Raquel Piñeyro, a quien presenta como “Aboia”. Ella está sentada entre la senadora Verónica Alonso y su esposa, la rusa Ekaterina Rybolovleva.

Dice que se juega el futuro “entre dos bandos” y habla de “los que creen que todo es imposible”, del “daño de la clase política”. Menciona a “los políticos de siempre, que creen que el país se puede reducir a un acuerdo entre cuatro paredes y están hoy desconcertados porque sí se puede implementar la tarjeta”. Sartori dice que “ellos no quieren más empleos y no quieren más bienestar para los jubilados”. Ellos, se sabe, son los políticos tradicionales.

La tarjeta “no es una cosa rara, demagógica ni algo imposible”

La doctora Clarisa Lauber, especialista en anestesiología, explicó anoche los detalles de implementación de la tarjeta Medicfarma, que se supone permitirá a los jubilados y pensionistas retirar los medicamentos sin costo en cualquier farmacia del país si Juan Sartori es presidente.

Sin embargo, en el programa del candidato no dice que serán gratis para todos: se menciona que Medicfarma permitirá “abatir” el costo de los medicamentos, en base a escalas decrecientes, según el monto de ingresos.

Los usuarios de ASSE ya tienen acceso a la medicación gratuita pero llegar a ella no es fácil, indicó Lauber. “Y la población en las mutualistas no puede completar sus tratamientos por el costo de vida y luego los atendemos descompensados en las emergencias”, agregó. “Esto lo que va a permitir es poder comprar en la farmacia de su barrio”, afirmó la doctora, aunque desde el comando de Sartori aclararon que se equivocó al usar la palabra “comprar”. Dicen que nadie deberá pagar nada.

“No es una cosa rara ni demagógica ni un invento o algo imposible”, afirmó Lauber.

El costo total de la cobertura de Medicfarma es de unos 154 millones de dólares anuales, según las estimaciones.