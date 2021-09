"Mecanismo deficitario": Lacalle Pou criticó a la OMS por las vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el presidente Luis Lacalle Pou cuestionó el “mecanismo deficitario” de adquisición de vacunas comandado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Covax, por entender que varios países “quedaron relegados” en la distribución de dosis contra la COVID-19.

“La pandemia enseñó que cuando no se accede a mercados, educación, bienes de primera necesidad y salud, no hay libertad posible para todos”, indicó, para luego advertir que los gobiernos se deben ocupar de cada compatriota.



“Claramente los países que no accedieron por compra directa han quedado relegados”, continuó el presidente, que llamó a la solidaridad internacional para que todos puedan vacunarse.



Uruguay recibió unas 140.000 dosis de AstraZeneca, de un total de 1,5 millones que reservó al comienzo de la pandemia a Covax mediante el pago de US$ 2.5 millones.



Las demoras para que llegaran estas vacunas llevó al país a tener que negociar internacionalmente con laboratorios como Pfizer y Sinovac.



La mayoría de las 140.000 dosis no fueron administras en Uruguay por dos razones: porque estaban prontas a vencerse y porque algunos casos aislados de complicaciones en quienes recibieron AstraZeneca en el mundo llevaron a que muchas personas optaran por no administrárselas.



Lo que hizo Uruguay, entonces, fue donar una gran cantidad de dosis a Paraguay.



“Uruguay no las va a usar. Como ya tenemos previsto usamos dos plataformas y dos laboratorios no las vamos a usar. Pedimos que si Covax va a seguir remitiendo alguna vacuna a Uruguay, que sean de la plataforma ARN mensajero (tipo Pfizer)”, declaró el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en la primera semana de agosto. El jerarca, al igual que el presidente, advirtió en varias entrevistas que el mecanismo Covax no funcionó como era esperado.