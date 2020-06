"Me voy a preocupar el día que ya nadie hable de mí", dijo diputada tras dichos contra el "feminismo de género"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Inés Monzillo, diputada de Cabildo Abierto, participó el lunes pasado de una sesión extraordinaria en la Cámara Baja donde trataron la "emergencia nacional" respecto a la "violencia basada en género". Su exposición, como las de otras representantes de Cabildo Abierto, despertó polémica por sus dichos y este jueves volvió a expresarse sobre lo ocurrido ese día.

Monzillo planteó que era “difícil” para ella “hablar de feminismo” dado que no se ve “identificada con el uso ideológico que en la actualidad se le da al término ni con las agrupaciones feministas”. “El feminismo de género no me representa, me representa el feminismo de la libertad”, dijo.

“La llamada violencia de género no se frena con una marcha por 18, gritando, insultando a los hombres, grafiteando paredes, haciendo jingles pegadizos”, lanzó la diputada.

La cabildante aseguró que está “demostrado” que “muchas veces” las víctimas de violencia de género “retiran” las denuncias y “otras veces” se hace un “uso abusivo de las mismas, haciendo que las autoridades no puedan responder en tiempo y forma”.

"No incluyas a todas las mujeres en tu guerra personal, no necesitás un motín de mujeres para hacerte respetar. No luches por un feminismo de género que lo que busca es que te liberes de la opresión del hombre para ser dominada por una ideología que te obliga a pensar de una forma", apuntó Monzillo.

Asimismo, llamó a no generar “circos mediáticos que lo único que han logrado es el aumento de los casos de violencia hacia la mujer”.

La situación no quedó allí, ya que sus palabras se replicaron en redes sociales y generaron debate. Monzillo recogió el guante y escribió este jueves de tarde en su cuenta de Twitter: "Realmente no me molestan las críticas que puedan hacer por mis palabras en el parlamento.Lo lamentable, y lo que enoja es que ponen frases que no son de mí autoría; y las amenazas; las cuales tampoco temo".

"Si van a criticar, que lo hagan sobre lo realmente dicho y no sobre inventos. No existe el dije, pero quise decir. Dije exactamente lo que pienso y no cambiaría ni una palabra. Queda claro que; para difamar, necesitan inventar y tergiversar las cosas", agregó la diputada este jueves.

Monzillo remató su mensaje al destacar: "Sigo al firme en mis principios y valores y nada va cambiar mis ideas. Como ya he dicho, me voy a preocupar el día que ya nadie hable de mí. Mientras lo hagan, es porque vamos dejando huella".



Las declaraciones de la diputada de Cabildo Abierto ocurrieron pocos días después de la polémica suscitada en la misma cámara, cuando la diputada frenteamplista Verónica Mato (Lista 1001) planteó en la media hora previa de la interpelación a cuatro ministros por UPM 2: "El movimiento feminista nos fortalece. Nos hace pensar sobre la belleza que emana en un debate de mujeres que discuten sobre sus derechos".

Además, acusó: "En esta cámara, queridos compañeros varones, en este corto tiempo que llevo como legisladora he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto, y a las pruebas de hoy me remito, muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra. Es usted testigo señor presidente, como también lo fui yo...".

En ese instante fue interrumpida por el presidente de la Cámara, Martín Lema, quien consideró que utilizó expresiones "hirientes", lo que suscitó polémica.