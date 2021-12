"No me preocupa": Cosse se desmarca del cruce por color de papeletas del referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No me preocupa", respondió la intendenta de Montevideo Carolina Cosse cuando le consultaron la decisión de la Corte Electoral de fijar las papeletas de color celeste para apoyar la Ley de Urgente Consideración (LUC), y rosa para derogar 135 de sus artículos en el referéndum que se llevará adelante el 27 de marzo de 2022.

En diálogo con Telemundo (Canal 12), Cosse señaló este domingo de noche que esta resolución tomada no le preocupa porque "la gente es muy inteligente", al mismo tiempo que indicó que no iba a "cuestionar" las decisiones de la Corte Electoral.

"Acá todo lo que está bien es el rosa, y lo importante es discutir sobre el fondo del tema", remarcó Cosse, quien aseguró que lo relevante es que "hay referéndum". Además, expresó que ahora se dará un "tiempo de hablar con las personas, que no tuvo el Parlamento", en referencia a las críticas por los plazos que establecen los tratamientos de las leyes de urgente consideración.



El color de las papeletas desató una polémica en la oposición y el Pit-Cnt, que también impulsa la campaña para derogar 135 artículos del buque insignia del gobierno instalado en marzo de 2020.



La Comisión por el Sí presentó el viernes un recurso ante la Corte Electoral para cambiar el color celeste, bajo el entendido de que este es "identitario de nuestra cultura y asociado a las grandes gestas deportivas de nuestro país". En ese sentido, consideran que no se debe utilizar el celeste dado que despierta un "sentimiento de unidad nacional", que "representa a todos".



El expresidente del Pit-Cnt Fernando Pereira había declarado a El País que esta definición de la Corte Electoral se trató de "una simple maniobra política que no sirve para unir”, dijo. Además, aseguró que el organismo lo "puede enmendar" ya que "estos atajos nada bien le hacen a la democracia uruguaya”.



No se trata de la primera vez que se utilizan los colores celeste y rosa en consultas populares, tal como informara El País. En 2003 se usaron en el llamado "Referéndum de Ancap", que derivó en la derogación de la ley de la empresa pública.