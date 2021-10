"Me parece una actitud para valorar", dijo Orsi sobre reunión de Lacalle con senadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, valoró de forma positiva la reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y los senadores nacionalistas Jorge Gandini, Sergio Botana y Carlos Camy para hablar sobre el planteo del Poder Ejecutivo de extraer recursos del Instituto Nacional de Colonización (INC) para regularizar los asentamientos recogido en la Rendición de Cuentas.

"Me parece una actitud del presidente para valorar. Está bueno que dialogue con su gente, que intercambie. Ese ha sido su perfil y su actitud", expresó el jefe comunal ayer domingo en rueda de prensa recogida por Telemundo.



Orsi consideró que la actitud de Lacalle Pou "habla de un liderazgo consolidado en la coalición de gobierno, fundamentalmente del Partido Nacional".



"Es natural y obvio", dijo Orsi y agregó: "Capaz que lo que no es tan natural ni tan obvio es que se conociera tanto o que se diera difusión a este tipo de reuniones", dijo.



Por otra parte, el intendente hizo referencia al Congreso del Frente Amplio que tuvo lugar ayer y en el que se dio por finalizada la etapa de autocrítica que inició luego de que perdieran las elecciones nacionales.



"La autocrítica siempre es una actitud y no una zafra. No es 'hoy voy a ser autocrítico y mañana veo'. No, se es autocrítico en lo cotidiano y este proceso viene desde que perdimos, más allá de que fuera en los pasillos, en los comités o en la propia prensa", expresó.



"Hoy se redondea en un documento que recoge lo más importante. Obviamente vamos a seguir conversando de esto y los libros en el futuro van a hablar de otras cosas que nosotros no vimos por la cercanía en el tiempo, pero hoy se da vuelta una página importante y nos paramos de otra forma", agregó.



En ese sentido, el intendente aseguró que ahora la atención se fijará en el referéndum de la Ley de Urgente Consideración que busca derogar 135 de sus artículos.