"No me interesaría coordinar un sector de unanimidades", respondió Peña tras críticas de Ache Batlle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"No me interesaría coordinar un sector de unanimidades", destacó este jueves el ministro de Ambiente y coordinador del sector colorado Ciudadanos Adrián Peña tras ser consultado por las consideraciones que le hizo Carolina Ache Batlle al plantear "gravedad política" por críticas desde el sector a la oportunidad de alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y al paso del sector colorado de apoyar el proyecto millonario del BID que impulsó Carolina Cosse.

Peña dijo al programa Punto de Encuentro (Radio Universal), que no busca que las 47 agrupaciones que conforman Ciudadanos "piensen exactamente lo mismo".

En primer término, puntualizó que el mensaje que trascendió por estas horas "no es una nota, es un mail personal" que le envió la subsecretaria de Relaciones Exteriores "la semana pasada" en un contexto de debate por el préstamo del BID para la capital que se estaba definiendo en la Junta Departamental. Los dos ediles votaron a favor pero finalmente el Frente Amplio no obtuvo los votos necesarios.

"Ese mail trascendió públicamente esta semana. Yo tuve una larga charla el domingo con Carolina y le di más información sobre todo lo que tenía que ver con respecto al préstamo, que ella no tenía, y bueno, fue eso nada más", aseguró el ministro.



Remarcó que "no hay ningún inconveniente" con Ache Batlle, e incluso destacó que ayer lo acompañó en la recepción de una delegación de los Estados Unidos, donde "originalmente no iba a estar".



Aludiendo a las críticas en torno al millonario préstamo, planteó: "Seguimos trabajando, también en el entendido de que es natural que cuando se trate de un tema que se necesite determinada información de detalle no siempre el acceso es igual a todos".



"También en el entendido de que es un sector que permite la discrepancia, en todo caso si esto fuera así. No me interesaría coordinar un sector de unanimidades. La riqueza en la actividad política justamente está en poder plantear diferentes ángulos y puntos de vista", enfatizó Peña, que sostuvo si hay diferencias "la mayoría decidirá".



Indicó que "seguramente" se reúna con la agrupación de Ache Batlle "en el sentido de seguir tratando los temas". Y subrayó: "Tampoco es solicitud de este coordinador que las 47 agrupaciones piensen exactamente lo mismo. Es probable que en muchos casos alguien plantee o pedir información o un matiz, o visión diferente de algún tema. Me parece absolutamente normal y bueno".



Sobre la polémica que se generó por estas horas por las declaraciones de Ache Batlle, valoró: "No es un episodio complejo, por lo menos para mí".