"¡Me indigna que mienta!": Arana apuntó contra Abt por no quitar spot donde aparece

En la noche del miércoles Mariano Arana, exintendente de Montevideo (1994 - 2005) y edil, apuntó contra Andrés Abt, candidato a alcalde del Municipio CH por el Partido Nacional, que ahora busca su reelección, para lo cual lanzó dos spots que generaron fuertes críticas desde el Frente Amplio.

En un acto de apoyo del sector Vertiente Artiguista a la candidatura de Daniel Martínez, que ahora busca gobernar nuevamente Montevideo, Arana señaló enojado: "Que me acabe de llamar Abt ahora, cuando lo llamé hace 24 horas ayer y no me contestaba...Volví a llamarlo ayer y no me contestaba, y ahora me dice: 'Mirá Mariano, hay una confusión' ¿Pero qué confusión? 'Sí, porque lo mandé sacar enseguida', ¡Mentira! ¡No es cierto!, ¡Me indigna que mienta! No miento nunca y mucho menos a los contrarios, y los respeto en todo lo que corresponda", señaló Arana visiblemente molesto, al punto que luego ironizó: "¡Estoy caliente!, no sé si se nota".

Luego leyó un comunicado que emitió en la tarde del miércoles, previo a su descargo, que señala: "En el día de ayer (martes 22) me vi sorprendido al saber que se estaba difundiendo un video del señor Andrés Abt de notorias características político electorales apoyando la candidatura para Montevideo de la coalición multicolor. Tiene todo el derecho de hacerlo", dijo Arana, quien agregó: "No tiene derecho" a que en el video "se me involucra personalmente utilizando mi imagen sin ninguna autorización previa".

Esto lo consideró una "conducta a todas luces antiética y antijurídica" por lo que reclama "el retiro inmediato de mi imagen del spot publicitario sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan corresponder contra el señor Abt y la empresa publicitaria".

Arana agregó: "Además, dejo constancia que en la tarde de ayer (martes 22) hice llegar al señor Abt una advertencia sin resultado alguno". El exintendente, reiteró: "¡Traté de llamarlo, pasaron 24 horas y me dice que el spot no está! ¡Lo vimos de mañana, lo vimos de tarde y no sé si todavía no está ahora!", dijo y luego enfatizó: "¡Estoy indignado por la gente que miente! ¡Me parece una vergüenza!.

Este mensaje de Arana fue previo a que Abt emitiera un comunicado, este jueves, en el que destaca que "lo que muestra ese video, básicamente, es que escuché todas las voces; la de él, como la de tantos otros. No obstante lo anterior, cuando me hicieron saber la molestia del Arq. Arana por aparecer en dicho video, pedí que se bajara de las redes sociales y, ayer mismo, lo llamé personalmente para hacérselo saber", en referencia a la conversación que mencionó el exintendente de Montevideo en el que se notó muy molesto.

Sin embargo, hasta las 20:00 de horas de este jueves al menos, los videos que Abt dijo que pidió que se bajaran de las redes sociales continuaban publicados, tanto en Twitter como YouTube.

Este domingo 27, votá de nuevo ABT Alcalde CH. Para tener un Municipio aún más limpio, aún más accesible, seguro y transitable; aún más eficiente y transparente; y con aún más participación ciudadana. Lista 712004-CH. #AbtSigue #AbtSegundoPeríodo #Sípodemos #ahoramontevideo pic.twitter.com/2LaDzuH7gV — Andrés Abt (@Andresabt) September 14, 2020

El spot que generó polémica entre el exintendente y exalcalde fue publicado entre el 12 y 14 de setiembre. El video de 29 segundos pone énfasis en que el candidato "escucha", entre otras consignas. En una de las escenas se ve una imagen de Abt hablando con el exintendente Arana, donde se destaca la palabra "escucha".

Este video, además de la molestia de Arana, despertó la crítica del Frente Amplio, que se tradujo en un comunicado en el que "repudia el uso de la imagen sin autorización de la compañera y el compañero en la campaña electoral", así como "exige el retiro inmediato de dichas piezas pautadas en televisión y redes sociales" de la campaña de Abt, en referencia a Arana y a la exministra y actual senadora Liliam Kechichian.