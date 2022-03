"Me confunden, porque así están algunos barrios": la broma de Heber ante fuegos artificiales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue uno de los oradores en el acto que este martes 15 organizó el Partido Nacional en el intercambiador Belloni, en la Curva de Maroñas. Al agradecer por la bienvenida se escuchó un fuerte estruendo de fuegos artificiales, que sorprendió al ministro, y a los dirigentes blancos, entre los que estaban Laura Raffo, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

“No tiren bombas”, le comentó sonriendo Delgado a Heber, que también aprovechó para recordar la frase que el fallecido caudillo blanco de Artigas Alma Dos Santos había pronunciado en la campaña de 1994: “No tiren bombas. Parece que son contrarios”.



En ese momento, Raffo continuó el chiste y le aclaró al ministro del Interior que no se trataba de disparos y Heber respondió, sonriendo: “Me confunden, porque así están algunos barrios”.

El latiguillo de “No tiren bombas” quedó instalado en la liturgia blanca luego de hacerse viral el discurso de Dos Santos pronunciado en 1994. En aquel momento fue grabado en casete, pero que actualmente se encuentra digitalizado en redes como Youtube.



El acto organizado por Dos Santos en 1994 promocionaba a Alberto Volonté como candidato a la Presidencia, pero entre el público se habían acercado dirigentes blancos de la otra fracción del partido y optaron por lanzar al aire varias bombas de estruendo para molestar el discurso del caudillo artiguista.



“Que se callen los que tiran bombas. Bueno, quieren hacer un carnaval o escuchar a una persona. Cállense si no, no hablo. Sean educados, ya pasó la algarabía y la alegría, yo quiero hablar muy en serio”, pidió Dos Santos, pero las bombas continuaron por un rato.



“Vamos a demostrar al futuro presidente de la República –por Volonté que cerraría el acto– que los artiguenses son educados, a ver si se callan y no tiran bombas”, pidió el dirigente blanco sin éxito.

“No tiren bombas. No sean malos. No tiren bombas, parece que son contrarios. Son adversarios míos los que tiran bombas para callarme. No sean estúpidos que es la única oportunidad de hablar”, expresó en aquella oportunidad casi a los gritos.



En el cierre y ya sin poder dejar su mensaje, Dos Santos apuntó contra su rival local, en el entendido que era uno de los que fomentaba las bombas. “Cállate imbécil, tarado de Aldorio, que siempre te traen con copas. Imbécil cállate. Este tarado, borracho de Aldorio Silveira que molestó, que se calle, y pido un aplauso para callar la voz de este imbécil”, sostuvo, mientras comenzó el jingle de campaña de Volonté: “Manos a la obra”.