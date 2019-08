Mayoría de votantes de Manini no son militares, según Cifra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a que Cabildo Abierto, el partido de Guido Manini Ríos, tiene la mayor proporción de votos de militares y policías entre todos los partidos, su electorado no está mayormente conformado por militares y policías. La información surge de una encuesta de la empresa Cifra divulgada el domingo a la noche por el informativo Telemundo de Canal 12.

De acuerdo con esa compulsa, los votantes del Frente Amplio tienden a ser más cercanos al sector educativo y a estar más alejados del sector rural.

Los votantes del Partido Nacional tienen el perfil opuesto, es decir más cercanos al campo y más alejados de la educación. Cabildo Abierto es el que tiene mayor proporción del llamado voto “militar y policial”, pero también atrae del sector rural. Y el Partido Colorado es el más parecido al conjunto del electorado en las tres áreas, docencia, agro y Ejército.

La información de esta encuesta muestra que no hay lo que se conoce como voto del Ejército en general para referirse a militares y policías. Es cierto que es mayor la proporción de votantes con vínculos con el Ejército o la Policía en Cabildo Abierto que en los demás partidos, pero más de 6 de cada 10 votantes de Manini Ríos no tienen ningún vínculo con militares ni policías. En el otro extremo, sólo uno de cada 10 votantes del Frente Amplio está vinculado a las Fuerzas Armadas. Y un quinto de los votantes blancos y colorados tiene en su hogar a algún militar o policía, o ex militar o ex policía.

En la encuesta se hizo una pregunta, que se plantea con frecuencia, sobre la influencia que ejercen las corporaciones y los sectores de la economía en el voto. ¿Hay un voto “de los docentes”, un voto “del campo”, un voto “de los militares”?, explicaron desde Cifra