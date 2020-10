Mayoría aprueba gestión de Lacalle Pou; Opción habla de "luna de miel extendida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seis de cada 10 uruguayos aprueban la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou en su octavo mes de mandato, según una encuesta realizada en el mes de octubre por Opción Consultores y que fue presentada en Telenoche (Canal 4).

De acuerdo a los números finales, un 41% considera como buena la gestión del gobierno y un 19% como muy buena, lo que implica que un 60% aprueba su gestión. Hay un 22% que declara que no es ni buena ni mala y un 3% que no contesta. El restante 15% se divide entre los que opinan que la gestión es mala (8%) y muy mala (7%).

Rafael Porzecanski, director de Opción, dijo que es "una foto que marca una clara brecha positiva a favor del gobierno" ya que "cada una persona que está disconforme con el gobierno, cuatro están conformes".



"Es una luna de miel ampliada y extendida. Es extendida porque van varios meses de gobierno, y esos primerísimos meses de gobierno, que son los de la luna de miel clásica, se han extendido. El gobierno ha logrado mantener el capital político que tenía al comienzo de su gestión. También es ampliada porque comenzó con expectativas de gestión positivas un poco menores a su actual nivel de aprobación, en el entorno del 52%. Quiere decir que es mejor a las expectativas de gestión previas", explicó.



Sobre la aprobación de la gestión según el voto en el balotaje del año pasado, el 88% de los que se inclinaron por Lacalle Pou calificaron la gestión de positiva, un 9% ni positiva ni negativa, un 1% negativa y el restante 2% no sabe o no contesta.



Entre los que votaron a Daniel Martínez, un 30% considera positiva la gestión de Lacalle Pou, un 34% ni positiva ni negativa, un 32% negativa y el restante 4% no sabe o no contesta.



Los principales motivos por lo que califican positivamente al gobierno se deben a la "buena gestión de la pandemia" con un 32%, mientras que "buenos resultados en general" y "transparencia, liderazgo y confianza" suman 16% y 5% respectivamente. Entre las opiniones negativas, resaltan: "recortes/mayor desigualdad", con un 10% y "desconfianza e incumplimiento de promesas", con un 3%.



La encuesta fue realizada a 800 personas de forma aleatoria después de las elecciones departamentales, entre el 7 y 12 de octubre. El margen de error es de +/-3.5% para un nivel de confianza del 95%.