Mato presentará recurso para que la Cámara de Diputados revea la acción de Lema

La polémica continúa entre la diputada frenteamplista Verónica Mato (Lista 1001) y el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, quien interrumpió su exposición por "expresiones hirientes" el pasado 2 de junio en el Parlamento.

Mato dijo esta tarde en rueda de prensa que "siguiendo" el reglamento de la Cámara de Representantes, "seguramente mañana" va a elevar un recurso, amparada en el artículo 74, que establece que "si se sostiene que no ha faltado, la Cámara será consultada y se estará a lo que resuelva", para que dicha cámara "revea" si corresponde o no la aplicación por parte de Lema del artículo 73, que establece que "si un orador falta al orden, incurriendo en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas, el Presidente, por sí o a indicación de cualquier Representante, lo llamará al orden".

Mato argumentó que toma esta decisión porque sino entiende que está "legitimando que otros varones, que otros jefes, o que otros varones con respecto a mujeres las manden a callar en situaciones que no son justas".

"Se me hizo callar cuando estaba hablando justamente que la voz de las mujeres no es escuchada, y yo tengo muchas pruebas con respecto a eso", agregó Mato.

La diputada frenteamplista dijo que en calidad de tercera vicepresidenta de la Cámara de Representantes ocupó la presidencia de dicha cámara y que en una sesión del 10 de marzo tuvo que "hacer el uso del amparo de la palabra a muchas mujeres porque no se las estaba escuchando ese día". La sesión especial era referida al Día de la Mujer, que mundialmente se celebra el 8 de marzo.

Mato con este recurso le pedirá a la mesa que "revea una decisión que tomó en un momento". Recordó que su compañera de cámara Lilián Galán "hace poco tuvo que hacer ese recurso y le dieron la razón, y el presidente de la Cámara tuvo que pedir disculpas porque había estado mal aplicado el reglamento".

Mato entiende que Lema le debería pedir disculpas y que "no interpretó bien" el artículo 73 del reglamento de dicha cámara.

Consultada sobre si espera que Lema le pida disculpas más allá del recurso presentado, Mato respondió que "no es un tema personal" con el presidente de la Cámara.



Mato señaló que quiere "evidenciar también" la violencia política. "Estamos poco representadas", dijo en referencia a que la cuota de mujeres "es un 20%", y agregó que cuando están, su lugar "en esos espacios políticos no es respetado".

Consultada sobre su diálogo con Lema, Mato señaló que este le dijo el "miércoles de mañana" en una "única conversación telefónica", que "de alguna forma si él legitimaba lo que yo decía, estaba diciendo que la Cámara no se escuchaba a las mujeres por igual que a los hombres, eso fue lo que él me dijo".

Además, señaló que el presidente de la cámara le dijo que "uno a veces se puede equivocar en determinadas cosas que hace, y que lo iba a estudiar".

Este lunes, la bancada de diputados del Frente Amplio emitió un comunicado donde señaló que Mato "fue cortada en el uso de la palabra sin que hubiese utilizado en ningún momento expresiones hirientes".

El martes pasado, en la media hora previa a la votación de la interpelación a cuatro ministros promovida por Cabildo Abierto por la instalación de UPM 2, Mato afirmó: "En esta cámara, queridos compañeros varones, en este corto tiempo que llevo como legisladora he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto, y a las pruebas de hoy me remito, muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra. Es usted testigo señor presidente, como también lo fui yo...".



La diputada fue interrumpida por Lema, quien señaló: "Señora diputada, discúlpeme. Yo le voy a pedir que cuide las formas como se dirige en este recinto porque usted está haciendo un montón de referencias que entiendo que no tienen lugar. Por lo tanto, usted exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida expresamente en el reglamento".

Por otro lado, hoy Mato consideró "infelices" las declaraciones de la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, quien en la mañana de este martes en Informativo Sarandí planteó aludiendo al episodio de Mato con Lema que "cuando una está reclamando que se le respete por su condición de género hay que hacerlo con un poquito de responsabilidad. No es algo que se pueda utilizar por cualquier cosa, ni algo que se pueda utilizar como una acusación a todos los hombres y mujeres del Parlamento".

Bottero agregó que se comunicó con Lema; a Mato le "llamó la atención" que no se haya comunicado también con ella "porque está en un lugar donde tiene que defender los derechos de las mujeres".

Mato reiteró su crítica a Bottero al señalar que le dio "hasta un poco de tristeza que ella diera ese mensaje".