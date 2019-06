Martínez: votos no pesaron para la vice

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la recta final rumbo a las internas, el precandidato frenteamplista Daniel Martínez fue el principal orador anoche en un acto de la Lista 5005 donde cenaron sorrentinos con salsa cuatro quesos. Además hablaron el subsecretario de Economía Pablo Ferreri (Nuevo Espacio) y el secretario general del sector Eduardo Pereyra.

En rueda de prensa, Martínez dio señales al Frente Amplio acerca de cómo debe ser el armado de la fórmula presidencial en caso de que triunfe en las internas. “Siempre se han encontrado los caminos para que una vez que se elige el candidato, buscar a la persona que más complemente a la persona que gane las elecciones. Pero no hay apuro”, indicó.

El precandidato aprovechó la oportunidad para marcar distancia de las declaraciones del expresidente José Mujica, quien dijo a El País que “los votos pesan” a la hora de definir la fórmula. “No han pesado históricamente, de repente la última vez. En general, lo que más pesa es buscar una fórmula que brinde un mayor poderío a la hora de competir”, señaló. Martínez afirmó que “la opinión del candidato importa, pero hay que hacer “un equilibrio”.

RELACIONADAS El guiño de Mujica para Cosse de vice: “Los votos mandan” By Alejandro Mendieta El guiño de Mujica para Cosse de vice: “Los votos mandan” El guiño de Mujica para Cosse de vice: “Los votos mandan” Daniel Martínez evitó referirse a la conformación de la fórmula del FA By Ángel Asteggiante Daniel Martínez evitó referirse a la conformación de la fórmula del FA Daniel Martínez evitó referirse a la conformación de la fórmula del FA Hay “peregrinaje” a la chacra de Mujica para elegir al vice By Ángel Asteggiante Hay “peregrinaje” a la chacra de Mujica para elegir al vice Hay “peregrinaje” a la chacra de Mujica para elegir al vice

A diferencia de la precandidata Carolina Cosse, Martínez dijo que debatirá si le toca ser electo candidato por el Frente Amplio. “Respeto y respaldo siempre a los compañeros que deciden debatir es una decisión personal y hay cientos de posibilidades de debates si todos debaten con todos”, acotó.

Campaña sucia

Campaña sucia. Consultado sobre la “campaña sucia” que denunció el precandidato Luis Lacalle Pou, Martínez dijo que siempre estará del lado de “discutir ideas”y nunca del lado de “las canalladas”. Es más, señaló que por eso se solidarizó con afectados.

De todos modos, consideró que “siempre que se esté bajo las reglas de la democracia y las leyes” no se puede objetar. “Cada partido tiene que decidir si a esas cosas les da cabida o no, pero es un problema de cada partido”, afirmó. Sobre el reparto de la tarjeta MedicFarma por parte de Juan Sartori respondió: “A uno puede no gustarle y le puede parecer hasta demagógico (...) Me niego a cualquier forma de clientelismo político”.