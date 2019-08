Martínez: "Yo veo un modelo conservador que no es mala gente, pero no tiene sensibilidad para entender lo que pasa en el mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco del Día del Comité de Base, el candidato Daniel Martínez y la candidata a la vicepresidencia, Graciela Villar, se acercaron este domingo al comité 28 de noviembre.

Al ser consultado sobre los "modelos de país" a los que se refirieron algunos dirigentes del Frente Amplio en estos días, Martínez expresó: "El Uruguay empezó un declive después de la década del 50. No creo que haya gente que haya querido hacerle mal a la república; tal vez porque vivían cómodos, no tenían problemas. No entendieron para dónde iba el mundo y la situación del país empezó a ser catastrófica", dijo.

Y agregó: "Yo ahora veo un modelo conservador que no es mala gente, pero no tiene sensibilidad para entender lo que pasa en el mundo ni al pueblo. Y un modelo frenteamplista, que es progresista y busca tener la sensibilidad de entender a todos y a todas".

También fue consultado sobre la última encuesta de Factum, que asegura que el 44% de los uruguayos cree que Lacalle Pou será el próximo presidente. Martínez dijo: "Así tenga el 2% de intención de voto, vamos a dejar todo en la cancha para que el Frente Amplio tenga la mejor votación posible".

Además, aseguro que "en América Latina, últimamente las encuestas no le embocan una", pero que igual las analiza y trata de "estudiar los datos".

Caso Gucci

Al ser consultado sobre la reciente polémica con Gustavo Serafini, "el Gucci", el candidato dijo que el caso "es una cosa rara" y que no termina de "entenderla". "Que diga lo que quiera, la libertad es libre", dijo, y zanjó el tema.