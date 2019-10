Martínez sigue con sus críticas a Lacalle Pou: "Se le gastó la positiva"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, a su rival del Partido Nacional Luis Lacalle Pou “se le gastó la positiva”, ya que en el debate del pasado martes “atacó” en “treinta y nueve veces” a dirigentes de la coalición de izquierda, y solo hizo “seis y media propuestas, porque una no llegó a ser”.

En el marco de una gira por la ciudad de Tacuarembó ayer viernes, Martínez cuestionó a la referente en política económica de Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, por lo que dijo sobre las calificadoras de riesgo y el grado inversor.



“Nosotros construimos sobre ideas”, dijo Martínez luego de una caravana por la ciudad de Tacuarembó. El candidato oficialista se preguntó “qué le ha pasado” a Lacalle Pou, que había hecho la campaña electoral de 2014 “en base a la positiva” y ahora en su opinión ha cambiado la estrategia.



Al comentar el debate del martes, Martínez dijo que le pidió a su equipo que leyera las transcripciones de los cuatro bloques, y que le dijeran “cuántas veces (Lacalle Pou) había atacado a mi persona” o a otros dirigentes del Frente Amplio. “Y llegué a la conclusión de que era una estrategia anterior o se le gastó la positiva, muchachos. Treinta y nueva veces nos atacó”, afirmó.



Martínez dijo que también le pidió a su equipo que contara “cuántas veces (Lacalle Pou) había hecho propuestas”, y que en conclusión fueron “seis y media, porque una no llegó a ser una propuesta”.

Previo al acto con el que cerró la caravana, Martínez dio una conferencia de prensa para los medios locales. Allí cuestionó a la economista Arbeleche porque dijo que en las reuniones que mantuvieron con las calificadoras de riesgo los técnicos del Partido Nacional pidieron que no les bajaran el grado inversor. (Ver página 6).



“Nos pareció un error”, dijo Martínez al comentar los dichos de Arbeleche. “Es como hablar mal del país, dar una idea de debacle, que además no es cierta”, indicó.



Además, Martínez volvió a cuestionar a Lacalle Pou que ayer salió a defender a su referente en política económica.



“Hasta hace poco Lacalle Pou decía que había un futuro esperanzador, de tranquilidad, ahora sale a respaldar la supuesta situación de riesgo. A cuál Lacalle Pou debemos creerle”, dijo parafraseando al candidato blanco que en el debate se preguntó “a qué Martínez debemos creer”: el del programa del FA que prevé aumentos de impuestos, el que no pude asegurar que no los va a aumentar, o al que asegura que no los aumentará.



Martínez también volvió a cuestionar la propuesta del candidato blanco de liberalizar la importación de combustibles a fin de bajar el precio de las naftas. “Decir que permitir la importación de combustibles y liberarlos permite bajar los precios es no entender cómo funciona el negocio”, dijo Martínez, expresidente de Ancap y exministro de Industria.



“¿Por qué? Una cosa es traer un millón de barriles en un barco y refinarlos, que sale determinado precio por barril de petróleo, y otra cosa es traer cientos de barquitos con un montón de gasoil, otro montón de nafta súper (…) que encarecen muchísimo el transporte”, explicó.



En cuanto a los impuestos, Martínez reiteró que “siempre” ha dicho que su “voluntad” es no subirlos, pero que, aclaró: “Un país que somos las dos mil havas parte de la economía del mundo, en medio de una guerra geopolítica y comercial entre China y Estados Unidos descomunal, (…) la posibilidad de debacle de una nueva crisis del sistema capitalista está a la vuelta de la esquina”. “Me parecería una irresponsabilidad asegurar que no subirán los impuestos”, agregó.



Y acto seguido enumeró los “tres caminos para el descenso del déficit fiscal”: 1) que el crecimiento del gasto público sea menor que el crecimiento de la economía; 2) austeridad, “un deber moral de todo funcionario público”; y 3) políticas de transversalidad para no repetir tareas en los ministerios. “Esto nos implica bajar 2% del déficit en el período”, sostuvo.