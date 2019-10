Martínez: "Salvo que haya elementos que lo justifiquen, no vamos a subir los impuestos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, candidato presidencial por el Frente Amplio, reiteró este jueves en Melo (Cerro Largo) que su "voluntad" es "trabajar" para no subir impuestos, lo cual depende en gran parte de que no ocurra un "descalabro en el comercio mundial" producto de "la guerra comercial y geopolítica entre China y Estados Unidos".

"Globalmente nuestra propuesta es trabajar para no subir los impuestos, salvo que haya situaciones internacionales donde todo el mundo entiende y sean los números claros para hacerlo", subrayó Martínez, quien entiende que si no lo dice "sentiría que estaría engañando a la gente", porque "pasa y la gente con razón me va a decir 'tú dijiste...'".



Además se preguntó: "¿Quién puede con seriedad decir que en medio de la incertidumbre que vive el mundo no pueden haber elementos que cambien absolutamente todo?".



"Lo que hay que hacer es hablar con conocimiento y yo lo que prefiero decir con sinceridad (es que) salvo que haya elementos que lo justifiquen, que son absolutamente ajenos a nuestras posibilidades de controlar, no vamos a subir los impuestos en ese caso", remarcó Martínez.



En tanto, nombró nuevamente las propuestas que presentó el jueves 26 de setiembre junto a su equipo que apuntan a "bajar impuestos a algunos sectores". "A las pymes le estamos proponiendo exonerar su primer año de vida de los aportes" para que "agarren músculo el primer año y puedan desarrollarse, y de repente algún sector que realmente da para que aporte más por las ganancias que tiene, hacerlo", dijo el candidato oficialista.



Por otro lado, consultado sobre la última encuesta de Opción Consultores, que presenta que tanto Luis Lacalle Pou como Ernesto Talvi le ganarían en un eventual balotaje, Martínez, respondió: "Las encuestas son las encuestas. Hay otras encuestas que dan otras cosas, ¿verdad?".

Agregó que "Opción (Consultores) le erró bastante por la última vez, pero otros le erraron también y otros le embocaron, pero Opción son gente seria que tiene su metodología. En el mundo últimamente y en América Latina nadie le está embocando. Así tuviera el 3% de votos, ¿te piensas que dejaría de meter todo en la cancha con alegría para tratar de tener la mejor votación? No, seguiría exactamente igual", señaló.