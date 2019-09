Martínez saludó a Lacalle Pou en Cardona y lo tildó de "interpretólogo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta mañana en Cardona se dio un escenario particular. El candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, y el candidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, hicieron actos casi a la misma hora con dos cuadras de diferencia.

Martínez dio una conferencia de prensa en el Club Social Cardona en la que contestó a Lacalle Pou quien ayer dijo que el oficialista "deja entrever que puede haber un aumento de impuestos".



"Vamos a hacer todo lo imposible por no tocar la media del sistema impositivo", dijo Martínez esta mañana y aunque sin nombrarlo tildó a Lacalle Pou de "Papá Noel" en relación a las promesas de campaña que ha hecho. "No estamos prometiendo como Papá Noel que van a bajar 900 millones de dólares los gastos del estado, vas a bajar los precios de esto y otro y además vas a bajar el déficit fiscal", dijo y ahondó: "Ta brava, por lo menos yo hago cuentas por todos lados y todo el mundo hace cuentas y no lo entiende".

Martínez dijo que puede hacer "movimientos para darle más competitividad a un sector", y remarcó que "globalmente no va a haber aumento de impuestos". De todas formas se mostró cauto: "Ahora, viene una catástrofe internacional que inciden en el país y para mi es vender buzones decir que de ninguna forma, pase lo que pase (no se van a aumentar impuestos). Si alguno quiere interpretar eso como que estoy amenazando con suba de impuestos que lo interprete. Yo no soy interpretólogo, me dedico a proponer cosas con seriedad pensando en un país distinto porque hay un mundo diferente que estoy convencido que hay algunos que ni siquiera han pensado a entender y hay que tener medidas diferentes".

Tras las declaraciones Martínez se acercó al acto de Lacalle Pou para saludarlo. El encuentro fue afectuoso y plantearon que se están ultimando los detalles del debate. Martínez llegó acompañado de Roque Arregui y Lacalle estaba junto a Jorge Larrañaga y Guillermo Besozzi.



Entre las risas alguien preguntó: ¿Es un interpretólogo? En referencia a la conferencia que había dado hacía unos minutos. Y Martínez contestó: "Sí interpreta declaraciones". A lo que Lacalle Pou contestó: "Es la previa, es la previa" en relación al debate que se prevé se concrete en las próximas semanas.



Lacalle Pou inició posteriormente su acto diciendo que "se salude y converse unos minutos con el candidato de la oposición es lo que hay que mantener", pero dijo que "tiene que estar acompañado con lo que dice el entorno". "A nosotros nos preocupa enormemente cuando miembros del gobierno y afines no tienen la misma actitud que el candidato y anden descalificando, agrediendo o insultando". "Espero que la actitud del candidato del gobierno permee en toda la estructura del gobierno que salió a hacer campaña con publicidad estatal, con propaganda y descalificaciones. Nosotros no vamos a entrar en esa".