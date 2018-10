Martínez tras reunión con el MPP: "Me honraría" eventual apoyo del sector

La ronda de reuniones que lleva a cabo el Movimiento de Participación Popular (MPP) que se inició ayer martes con la ministra de Industria, Carolina Cosse, continuó en la tarde de este miércoles al recibir al intendente de Montevideo, Daniel Martínez.



Del encuentro no participó ni el expresidente José Mujica, ni la vicepresidenta Lucía Topolansky, si bien contó con la presencia de algunos intendentes como el de Rocha -Aníbal Pereyra- y el de Canelones -Yamandú Orsi-.



Al finalizar la reunión, Martínez dijo en rueda de prensa que se analizó un documento que fue entregado por el MPP del que dio su opinión, al igual que lo hizo Cosse.

Al ser consultado sobre si le sorprendería un eventual apoyo del MPP, Martínez indicó: "Me honraría, como me ha honrado cada uno de los grupos que han tomado la decisión de apoyarme".



Sin embargo reiteró que no apoya la idea de un candidato único por partido así como tampoco que se "baje" a alguien que quiera presentarse. "El que quiera participar y se sienta con la fuerza, con las ganas, con el compromiso y con la decisión tiene que participar", opinó.



Por otra parte el intendente también habló del manejo de la economía que haría en caso de salir electo, debido a versiones de que sería necesario un eventual ajuste.



"Gastar bien la plata de la gente es un imperativo ético, cuando asumimos la intendencia la primera cosa que hicimos fue aplicar una economía de guerra", indicó, y agregó: "hay que revisar cada gasto porque nuestra obligación es administrar con excelencia el dinero de la gente".



Martínez mencionó también que su actual grupo de trabajo en la comuna capitalina no está asociado a ningún partido político, hecho que podría replicarse en caso de ser elegido presidente si bien "va a depender de un montón de cosas" como "si se tiene la mayoría absoluta o no".



"Yo creo en el equilibrio político", aseguró, y explicó que en su ingreso a la intendencia no buscó un gabinete con personas representantes de un partido sino "un gabinete con el overol a trabajar en equipo".

Acerca del documento sobre el que se centró el encuentro, el intendente de Canelones, -cuyo nombre había formado parte de los posibles precandidatos hasta que decidió bajarse de la carrera- indicó que "hay un tronco común de ideas".



"No nos olvidamos que va a formar parte de un plan bastante más grande y de un programa que el Frente está elaborando que tiene mucho más volumen", explicó el intendente canario.



Con respecto a los cuatro nombres que hasta ahora forman parte de la lista de precandidatos del Frente Amplio, Orsi indicó que si bien el 25 de noviembre el MPP anunciará a quién apoyará, en el Congreso se impulsarán todos los nombres y aclaró que están "lejos" de tomar el camino de una fórmula única.

Mañana jueves se presentarán en la sede del MPP el expresidente del Banco Central, Mario Bergara, quien anunció su precandidatura a inicios del mes, y Óscar Andrade, proclamado precandidato por el Partido Comunista, en el cual milita.