Martínez le respondió a Fernández y dijo que Uruguay era un paraíso fiscal "antes del 2005"

Este martes al mediodía, Daniel Martínez le respondió a Alberto Fernández, que se refirió al caso Guido Antonini Wilson y afirmó que "la plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay".

"Yo no me voy a poner a hablar de eso...", comentó, algo ofuscado, y agregó: "Paraíso fiscal sí, antes de 2005, es verdad. ¿Recuerdan lo que eran las SAFIS (Sociedades Anónimas Financieras de Inversión)? Unas sociedades que eran un vale todo, pero eso se eliminó en la primera ley de presupuesto. Aparte, hasta la justicia norteamericana laudó en ese tema y no es Uruguay".

"No sé en qué condiciones lo dijo, no he tenido tiempo y mi agenda está muy ocupada, pero me queda clarísimo que es así. Olvídense", agregó.

Asimismo, el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio remató: "Paraíso fiscal sí antes del gobierno del Frente Amplio tenía elementos clarísimos. El mundo nos pedía: 'terminen con eso'".

Fernández, candidato a la Presidencia de la República Argentina y compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, se refirió el domingo a la noche en "La cornisa" (América) sobre el caso Guido Antonini Wilson.

"Lo único que está probado es que Antonini Wilson vino con dinero, que al día siguiente viajaba a Uruguay, que había alrededor de ochos viajes previos donde Antonini Wilson hacía lo mismo y yo tengo la certeza de que la plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay que por entonces era lo más parecido a un paraíso fiscal", señaló.

Estos comentarios, de acuerdo a lo que informó El País en su edición de este martes, generaron molestias en el Frente Amplio.

El empresario venezolano Guido Antonini Wilson fue detenido el 4 de agosto de 2007 al tratar de entrar a Argentina con US$ 800.000 en una valija, caso que terminó en la justicia uruguaya. En la vecina orilla el caso prescribió en junio del año pasado, diez años y diez meses después de que se descubriera la valija con los dólares en el aeropuerto de Buenos Aires. En nuestro país, en septiembre de 2010, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini entendió que no había elementos probatorios que vincularan al empresario con hechos irregulares y clausuró el caso.