Martínez quiere reducir los directorios públicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Daniel Martínez quiere ser presidente de Uruguay, pero sabe que para lograrlo necesita demostrar que puede mejorar la situación económica del país. Por eso ayer tomó la ofensiva y presentó un paquete de medidas concretas para mejorar el clima de negocios y apuntar a bajar el déficit fiscal. El candidato del Frente Amplio recordó que sus promesas para Montevideo las cumplió y asegura que puede hacer lo mismo si llega a ganarse la banda presidencial.

Sin embargo aclaró que debe ser responsable en sus palabras y por eso evitó comprometerse a no aumentar los impuestos si le toca gobernar. El candidato del partido de gobierno explicó que el mundo está muy cambiante y nadie puede “atarse las manos” con una promesa de ese tipo.



Su rival electoral, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ha repetido a lo largo de la campaña, y lo volvió a hacer anoche (ver nota aparte) que si llega a ganar las elecciones no le aceptará a su ministra de Economía -Azucena Arbeleche- ninguna propuesta de aumentos impositivos como medida para mejorar la recaudación y bajar el déficit fiscal.



En el tradicional almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) el candidato oficialista planteó recortar la cantidad de directores de las empresas públicas donde haya más de tres integrantes. Su objetivo es dejarlos a todos con tres jerarcas como máximo.



Martínez propuso crear un “gabinete de empresas públicas, con un director ejecutivo” y “pasar el número de directores de las empresas públicas a tres en todos los casos”. Actualmente Ancap y UTE tienen cinco integrantes.



A su vez, para mejorar el “clima de negocios” planteó simplificar 600 trámites estatales, aprovechar la facturación electrónica para bajar costos y exonerar del IRAE y los aportes patronales a las nuevas empresas en el primer año de actividad, en los casos donde sus ingresos no superen los 2 millones de Unidades Indexadas.