Martínez no quiere ser el candidato oficial del FA

Ocho años más tarde, Daniel Martínez es intendente y precandidato presidencial y no tiene pensado pedirle a ninguno de sus competidores que se corra de la competencia.

"No me pidan que yo haga nada para que nadie se baje, eso será una decisión personal en todo caso. Filosóficamente me niego. Hay un hermoso equipo de renovación y experiencia de precandidatos. No me pidan que haga nada para que ninguno se baje", dijo ayer Martínez en rueda de prensa.

El intendente también dejó en claro que no tiene intenciones de ser el "candidato oficial" del Frente Amplio. Esto implicaría recibir condiciones diferenciales para presentarse a la contienda electoral, por ejemplo en el plano de financiamiento de la campaña. "Se manejó que yo fuera candidato oficial y yo no quiero ser candidato oficial. Somos todos iguales", dijo el intendente en alusión de la ministra de Industria Carolina Cosse, el expresidente del Banco Central Mario Bergara y el secretario general del Sunca Óscar Andrade.

Martínez definió a los precandidatos como "un equipo de renovación con experiencia". Salvo Andrade, todos participaron el pasado miércoles en el primer aniversario del Comité Funcional de la Facultad de Derecho. Allí se sacaron una foto para dar una fuerte señal de unidad.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) aún no definió el candidato que apoyará, pero hay un acercamiento con el intendente Martínez. Como informó El País en su edición del pasado martes 23, dentro del MPP se maneja la posibilidad de impulsar a una mujer para la vicepresidencia. Los nombres en danza son la vicepresidenta Lucía Topolansky y las senadoras Ivonne Passada y Patricia Ayala, por la experiencia parlamentaria que poseen.

Los precandidatos serán presentados en el próximo Plenario del 10 de este mes. En tanto, deben ser proclamados por el Congreso el primer fin de semana de diciembre, cuando también se someterá a votación el programa de gobierno.

Hasta ahora, el único que decidió dar un paso al costado y no competir por impedimentos constitucionales y por la falta de respaldo de los distintos sectores fue el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, quien había sido propuesto por el expresidente José Mujica.