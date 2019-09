Martínez: "Lo que se promete por parte de algunos es lo que fracasó" en la región 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, candidato presidencial por el Frente Amplio, dijo este miércoles luego de una reunión que mantuvo con dirigentes del PIT-CNT, que en la misma "hubo una reafirmación de las posturas del movimiento sindical".

El candidato oficialista destacó: "Respaldamos la negociación colectiva, los consejo de salarios, entendemos que la productividad, como parte de este sistema al cual se enfrenta el mundo es imprescindible" y que Uruguay "ha venido mejorando la productividad, al contrario de lo que se dicen en todos lados".



Martínez dijo que salieron "muy contentos" de la reunión y que "no hubo" grandes diferencias con los planteos de la central sindical.



En referencia a la negociación colectiva y su impacto en la sociedad, el candidato presidencial destacó: "Hay gente que a veces le cuesta, que se enamora de su propuesta, y no termina de entender la realidad del mundo: no hay país del mundo que haya dado un salto en calidad en los últimos 50 años que no haya habido un crecimiento económico, en algunos casos brutal, pero a su vez con elevación de toda la sociedad, con mejora de salarios, atacar los problemas estructurales de la exclusión social y la pobreza. Todos han avanzado en conjunto".



En tal sentido, Martínez arremetió contra los partidos de oposición al señalar: "Como dirigente sindical, escuché a unos cuantos ministros de Economía, de Trabajo, y directores de OPP, de gobiernos blancos y colorados, de hace muchos años, de que la torta hay que dejarla crecer para luego repartirla y en ningún lado tuvo éxito".



En línea con lo que subrayó días atrás durante su gira por Colonia, Martínez dijo: "En la década del 90 la economía del Uruguay creció y no hubo redistribución de riqueza. Sin embargo, en estos años ha habido crecimiento con redistribución de riqueza".



Consultado sobre lo que se habló en torno al número y contratación de funcionarios públicos, dijo que "no se trata de más o menos, sino de qué papel queremos que cumpla (el Estado) y cuánta gente tiene que tener con las tecnologías existentes para que cumpla ese papel".



Por otro lado, a raíz de la polémica que se generó después de que el programa No Toquen Nada de Del Sol FM informó que el senador Pablo Mieres pidió el pase a comisión desde el Ministerio de Ganadería del periodista Jaime Clara el candidato fue consultado al respecto y dijo que "nunca lo ha pensado demasiado en profundidad" pero entiende que habría que "revisar" los límites. Además, destacó: "Muchos de los que critican y pegan el grito son los que más piden. Es un caso que lo conozco".

Economía uruguaya



Sobre los datos de estancamiento de la economía que se conocieron ayer, Martínez matizó las cifras porque considera que "Uruguay sigue siendo una excepción en la región y pese a que en otros lados se recorrió el camino de congelación salarial, disminución del papel del Estado, liberalización del dólar no reconociendo las propias fluctuaciones del sistema, lo que se promete por parte de algunos es lo que fracasó en todos estos países, donde se aplicó eso" en referencia a las políticas que aplicaron los gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil.



El candidato reiteró que el país se encuentra en un escenario con "la inversión más grande de la historia del Uruguay para una sola empresa", en referencia a la instalación de la segunda planta de UPM, que son "U$S 3.000 millones, más U$S 2.000 millones en proyectos públicos privados" y enfatizó que estos U$S 5.000 millones "hacen casi un escenario de 15.000 nuevos puestos de trabajo".



Martínez remarcó que "hay una expectativa de crecimiento de la economía y de nuevos puestos de trabajo".



Consultado, por otro lado, acerca de la última encuesta de Radar, que lo posiciona al candidato del Frente Amplio como el de más adhesión, con 40,2% del electorado, Martíñez señaló: "No quiero subirme al caballo cuando me va bien ni ponerme a llorar cuando me va mal", y dijo que mira a las encuestas "con atención".