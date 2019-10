Martínez y la polémica sobre Miami: dijo que hacía referencia "a algunos pocos poderosos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La polémica se originó a raíz de una entrevista que el candidato oficialista Daniel Martínez brindó al diario "Última hora" en un viaje relámpago que realizó el fin de semana a Paraguay.



"Yo estoy confiado que al final llegado el momento la gente va a optar pensando con objetividad y con la realidad porque se puede decir que está todo mal, pero la gente sabe que no está todo mal. Llegan las vacaciones y no hay nadie en Montevideo, todo el mundo está de vacaciones en Miami, en Argentina. Hay problemas sí, nos preocupa y nos duele ese 8.6% de pobreza, pero tengo la confianza que ha habido un gobierno con sinceridad humana que ha transformado Uruguay, hace 15 años no éramos esto, la región está cayéndose a pedazos pero nosotros tranquilos", reprodujo textualmente el periódico paraguayo.

Tras el encuentro que el candidato del Frente Amplio tuvo ayer en Buenos Aires con el también candidato Alberto Fernández, El Observador lo consultó sobre esta situación que incluso hizo que varios actores de la oposición lo tilden de "frívolo".

Martínez contestó que se lo "tergiversó" y recalcó que cuando se refirió a la gente que veranea en Miami hacía alusión a "unos pocos poderosos" y no "al pueblo uruguayo".

"Yo sé que se armó mucho revuelo entre algunos medios y mucha gente con ese tema. Son las cosas que pasan en las elecciones. Toman una declaración tal vez fuera de contexto o por lo menos yo no leí el artículo cómo salió en Paraguay, pero lo concreto es que lo que uno quiso decir es lo que dije la vez pasada: no podemos parar el Uruguay porque algunos pocos poderosos no estén contentos con lo que pasa. Y a veces uno siente que esa misma gente termina veraneando en el exterior y ha podido seguir veraneando en el exterior. No me refería al pueblo uruguayo. ¿Cómo voy a decir que el pueblo uruguayo veranea en Maimi? Creo que se tergiversó por cómo llegó la información y lo que pasó después es que vamo’ arriba, hay que pegarle a Martínez. Pero yo por lo menos trato de no hacer eso", añadió.