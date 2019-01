Martínez y su parecido con Mujica: "Tampoco me gusta el capitalismo y el consumismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, fue invitado a Chile para ser uno de los principales oradores del seminario “Construyendo alternativa democrática progresista”.



Luego del evento, que fue organizado por el Partido Socialista de ese país, Martínez dio una entrevista al diario la Tercera de Chile.

El precandidato por el Frente Amplio se refirió a las diferencia y similitudes de perfil que tiene con el expresidente José Mujica.



“Tenemos un perfil diferente con el Pepe, pero, a su vez, los dos tenemos cercanía con la ciudadanía”, dijo, y agregó: “para el Pepe no es tan importante la gestión y para mi sí es importante, yo no cambio nada si no gestiono bien y si me gasto la plata de la gente. El progresismo tiene que ser el reparto de la riqueza, no de la pobreza”.



Además Martínez recordó que llegó a ser el intendente de Montevideo venciendo en las elecciones a Lucía Topolsanky, vicepresidenta de la república y esposa de Mujica." Él fue el protagonista de la campaña de la esposa y yo tuve el 32% de los votos y ella el 18%", sostuvo.



Por otra parte el intendente indicó que pese a que es "ingeniero y profesional", tanto él como Mujica vienen de sectores sociales parecidos. "Venimos de un sector de clase media, y media alta", dijo.



"A mi tampoco me gusta el capitalismo y el consumismo", dijo Martínez en referencia a otra de sus similitudes con el exmandatario.



El intendente fue consultado además acerca de la situación que se está viviendo en Venezuela y dijo estar preocupado por “el nivel de polarización y violencia”. Asimismo, indicó que “siempre el que tiene la mayor responsabilidad es quien está en el gobierno”.

Martínez también habló sobre el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y de cómo sería la relación de Uruguay con ese país si fuese electo presidente.



“A Bolsonaro lo eligió su pueblo, a mi no me gustará y se me eriza la piel de susto, pero mi deber como político es entender que lo eligió su pueblo”, dijo.



El intendente también opinó sobre los casos de corrupción de la izquierda en América Latina y cómo esto ha influido para que en el continente cada vez haya más gobiernos de derecha. El intendente sostuvo que la gente a lo largo de la historia le puede perdonar a la derecha “desviaciones éticas” pero “a la izquierda nunca”.



“La izquierda no puede tener la menor desviación ética y tiene que ser más que rigurosa. Esto ha influido en Venezuela, en Brasil…”, sostuvo.