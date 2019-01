Para Martínez, oposición no reconoce nada bueno

El precandidato presidencial oficialista, Daniel Martínez, quiere que un tercio de los egresados de Secundaria vaya a la universidad, admite que el socialismo real fue derrotado “económicamente”, pide desbloquear el sistema político y se queja de que “la derecha” no le reconoce nada al gobierno. Martínez habló en Punta del Este con La Nación de Argentina, tras una cena de recaudación, y aseguró que el Frente Amplio “nunca” tuvo una definición socialista.



“El FA es democrático, progresista, pero nunca tuvo definición socialista, salvo algunos de los grupos que lo integran. El mundo fue cambiando y el conocimiento sustituyó las materias primas para el desarrollo. Hoy un país no es rico o pobre por sus recursos naturales, sino por el conocimiento de su gente.



Para que las clases obreras no fueran ganadas por un discurso prosoviético, se generaron políticas de Estado de bienestar, universalización de enseñanza terciaria, lo que derivó en que mucha gente impulsó emprendimientos e hizo que el capitalismo derrotara al socialismo; el mal llamado socialismo real fue derrotado económicamente”, admitió.

“Hay que lograr que todos terminen la secundaria, para que al menos un tercio haga educación universitaria, pero también para crear espíritu innovador, de emprendedurismo. La forma en que se enseña acá ya no se ve en otros lados. Tenemos que lograr que la sociedad uruguaya piense en innovación y en adaptabilidad al cambio permanente. El emprendedurismo les cuesta a los uruguayos. (...) Hay que entender lo que pasa en el mundo y no estar durmiendo la siesta”.

"Fritos".

Martínez dijo que “la derecha” no reconoce nada positivo en el gobierno, pidió superar bloqueos e hizo una admisión. “Reconozco que la ley de puertos (aprobada durante el gobierno del ex presidente Luis Alberto Lacalle hace tres décadas, que no fue votada por el FA) fue una formidable herramienta para el desarrollo de la actividad logística de Uruguay, que genera valor agregado, riqueza y trabajo para mucha gente. Y permitió un montón de cambios. Ahora, la derecha hizo lo mismo: cada cosa que propone el FA, esté bien o mal, hay que atacarlo. Si el sistema político sigue bloqueado en partidos que buscan la forma de desprestigiar al gobierno, entonces estamos fritos”, opinó.



Respecto a la seguridad dijo que lo fundamental es el cumplimiento de las normas y no más “mano dura”. “La tolerancia cero de (el exalcalde de Nueva York) Rudolph Giuliani, que un partido de oposición (el Partido de la Gente) pone como ejemplo, no fue garrote y penas altísimas, sino poner reglas y hacerlas cumplir. Una sociedad funciona cuando las reglas de juego valen” sostuvo el precandidato. No quiso opinar de los gobierno de los países vecinos.

Un matiz con una de sus directoras

Martínez discrepa con Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la intendencia, quien sostuvo que quienes duermen en la calle están haciendo uso de su libertad .



“No creo que sea digno que una persona termine viviendo en la calle, el que vive en la calle es porque no tiene alternativa. Hay que cambiar, porque si no, esto no termina más (...) Hay que tener centros de atención diurna, incluso para formarlos, darle herramientas para que salgan de esa situación. Vivir en la calle no es un tema de elección, no es apelar a la libertad de la persona. Yo no estoy de acuerdo con que esta gente está haciendo uso de su libertad”, señaló.