Martínez: "Necesitaríamos para la ciudad perfecta, no sé, el presupuesto de 50 años"

La exsenadora frenteamplista Ivonne Passada, candidata a alcaldesa del Municipio CH, lanzó este lunes su campaña con la compañía de los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio: Daniel Martínez, Álvaro Villar y Carolina Cosse. El acto fue en el local de la coordinadora M de Pocitos. Los tres aspirantes al gobierno capitalino replicarán esta visita grupal en los demás municipios. Además estuvo presente en esta oportunidad el intendente de Montevideo, Christian Di Candia.

Passada dijo que se siente "con las espaldas muy cubiertas" con estos tres candidatos que apoyan su candidatura (competirá contra el exjugador de fútbol Jorge Seré por la lista 404 del Partido Nacional, el actual alcalde de ese municipio, Andrés Abt —que también se desempeña como jefe de campaña de la candidata de la coalición a la IMM, Laura Raffo — por la lista 71, y Andres Burcatovsky, candidato a alcalde del municipio CH por la lista 40).

La candidata destacó que el territorio que aspira a gobernar es "sumamente heterogéneo. Tiene la costa, pero también tiene el barrio donde está el laburante todo el día". En ese sentido, se preguntó: "¿Podemos seguir pensando un municipio que solamente gaste más en funcionamiento que en inversiones? , ¿podemos seguir pensando en un municipio que no salga a patear y hablar con los comerciantes?". Dijo además: "Acá con nosotros grieta no va a haber".

Por su lado, Martínez destacó las inversiones realizadas en el Parque de la Amistad, el Planetario y el Parque de los Aliados.

El exintendente destacó: "Estoy comprometido por esta ciudad, que la he recorrido de palmo a palmo, en los últimos por lo menos 20, 25 años de mi vida. Les puedo asegurar que falta una lista larga de cosas por hacer. Tal vez, necesitaríamos para la ciudad que uno quisiera tener perfecta, no sé, el presupuesto de 50 años de lo que hoy entra en las arcas de la intendencia. Por eso uno siempre tiene que elegir y optimizar, buscando los equilibrios que permitan dar calidad".

Además, el exprecandidato presidencial por el Frente Amplio destacó que Montevideo "requiere y necesita una visión medioambiental mucho más global. Hay un plan que está empezando a aplicarse que implica el monitoreo de todas las variables medioambientales que hace a la calidad de vida".

A su turno, Villar destacó la cualidad de Passada de "lograr consensos, acuerdos" para llevar la candidatura única del Frente Amplio en este municipio. "En el gobierno de los próximos cinco años, en el gobierno de los municipios y en el gobierno municipal, vamos a necesitar capacidad de diálogo, de negociar, trabajar con todos, porque tenemos que ser intendentes, alcaldes, para todos los montevideanos", agregó.

En esa línea, aseguró que en Uruguay "no hay grieta. Podemos trabajar juntos entre todos para sacar el país adelante". Aunque sostuvo que "no haya grieta no significa que no hayan diferencias, modelos de país diferentes".

Al respecto, el neurocirujano defendió la propuesta de Di Candia de ofrecer 1.000 puestos de empleo, así como criticó al gobierno. "Hay un encare de país que es el que hemos defendido nosotros que implica poner por delante a la gente, pensar en la gente, y tener ahora soluciones de empleo, porque de nada sirve salir bien desde el punto de vista sanitario de esta pandemia si no logramos bien también desde el punto de vista económico y dar soluciones reales a la gente. Las ollas las aplaudo y son una demostración del espíritu solidario de nuestra gente, pero no es la solución", aseguró.

Cosse también destacó el acuerdo alcanzado para llevar la candidatura única de Passada, al tiempo que apuntó contra cómo se llevará adelante el presupuesto quinquenal, que por estas horas discute el gobierno.

"En plena pandemia no se avizoran mejoras en el presupuesto, por ejemplo para la capacitación de los trabajadores en Inefop, sino que por el contrario. El rol de Montevideo es muy importante porque se concentra una gran cantidad de población del Uruguay, y porque Montevideo va a estar golpeado, ya está golpeado por esta crisis económica, social, afectiva", dijo.

Llamó a "redoblar los esfuerzos políticos para reconstruir el tejido social y seguir construyendo oportunidades para el futuro", y destacó la "sensibilidad como mujer" de Passada.

Hacia el final de su presentación, Cosse indicó que Montevideo "tiene que tener un gobierno abierto en el sentido más profundo de la palabra, con datos abiertos, con toda esa modernidad, pero también con los viejos y queridos principios de la cercanía. Para eso, en Ivonne, estoy segura que tenemos una garantía", afirmó.