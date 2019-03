Martínez es el "mejor candidato" para lograr el cuarto gobierno del FA, dijo Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Economía, Danilo Astori, y el precandidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez se reunieron este jueves para “repasar” los “aspectos políticos más importantes de la realidad nacional”, en palabras del secretario de Estado.

El Frente Líber Seregni –espacio político que lidera Astori- definió tiempo atrás su apoyo a Martínez, el día después que el entonces intendente de Montevideo anunciara que buscaría la candidatura dentro del oficialismo. Por el camino ya había quedado una posible candidatura del propio Astori, que finalmente no prosperó.

“Estamos apoyando con mucha convicción desde el Frente Líber Seregni, y en particular desde Asamblea Uruguay, a Daniel Martínez, porque estamos absolutamente convencidos de su capacidad, su conocimiento, su experiencia, y su potencial electoral”, dijo Astori este jueves tras la reunión que mantuvieron.

El ministro añadió que trabajan para obtener el cuarto gobierno consecutivo del FA, “ni más ni menos”. “Por eso confiamos que el mejor candidato para encabezar ese proceso y lograr el objetivo es Daniel”, señaló.

Por su parte, Martínez dijo que “las campañas no se ganan sentado en un escritorio sino recorriendo, hablando, escuchando con humildad, resaltando los aciertos y también reconociendo lo que falta hacer”.

Otro de los contendientes del FA, el expresidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, se refirió al hecho de que Astori y su sector no respaldaran su precandidatura. "Tenía la expectativa (de su respaldo), porque obviamente nosotros compartimos 13 años y medio de trabajo conjunto en el equipo económico o incluso cuando él estaba en la vicepresidencia”, dijo Bergara a El Observador. “Nosotros tenemos sintonía no solo en las cuestiones específicas de la gestión económica sino también de la visión política, por lo tanto me parece que era una expectativa razonable que él pudiera ver con buenos ojos nuestra precandidatura", agregó.