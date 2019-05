Martínez, Lacalle y Sanguinetti sacan ventaja que supera todo margen de error en encuesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, Luis Lacalle y Julio María Sanguinetti se afianzan como líderes en las internas de sus partidos. Los tres precandidatos han ampliado en abril las distancias que les llevaban a sus inmediatos competidores un mes antes.



La diferencia hoy es tal que escapa a todo margen de error y se convierte en “significativa”. Así lo dejó en claro el sociólogo Rafael Porzecanski, quien presentó en Telenoche la última encuesta de la consultora Opción.



Tanto en la interna del Frente Amplio como del Partido Colorado, además de aumentar la intención de voto de los líderes, cae la de los segundos. En el Partido Nacional, Lacalle crece pero también lo hace Jorge Larrañaga y Juan Sartori.

Dicen que las internas son el “talón de Aquiles” de las encuestadoras. Son votaciones voluntarias, con varios actores en juego, muestras pequeñas y altos márgenes de error. Por eso los cientistas sociales prefieren hablar de tendencias. Y la evolución indica que si las elecciones fueran hoy la foto se vería así:



Martínez gana en el Frente Amplio con el 43% de apoyo. Le sigue Carolina Cosse (24%), Oscar Andrade (14%) y Mario Bergara (7%). La interna del oficialismo es, a la vez, la que cosecha un mayor número de indecisos: 12%.



Lacalle vence entre los blancos, lo vota uno de cada dos. El orden lo completan Jorge Larrañaga (25%), Juan Sartori (19%), Enrique Antía (2%). Y un 4% no sabe.



Sanguinetti triunfa en la interna colorada. Ernesto Talvi queda segundo (31%), José Amorín, tercero (4%), y cierra Gustavo Zubía con 2%.

La entrada del exfiscal Zubía a la contienda, y la salida de la senadora Verónica Alonso (Partido Nacional), marcan las “sorpresas” de la última medición.



Aun así, no está tan clara la incidencia de ambos, dado que los puntos que arrastraba Alonso parecen haber sido capitalizados por varios precandidatos y no solo por Sartori (a quien la legisladora le dio su apoyo).