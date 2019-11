Martínez y Lacalle Pou salen a la búsqueda del voto “ambientalista”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tema medioambiental no pasó inadvertido en esta campaña electoral, es más, hubo 52.173 personas -entre votantes del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y del Partido Verde Animalista (PVA)- que optaron por uno de estos dos partidos que ponen el foco, sobre todo, en propuestas de este tipo.

El candidato blanco Luis Lacalle Pou y el oficialista Daniel Martínez no son ajenos a esta realidad y por eso, a 20 días del balotaje del 24 de noviembre, saldrán a disputarse el voto “ambientalista”.

Mañana ambos intentarán acercarse al líder del PERI, César Vega, al mantener una reunión en privado con el ingeniero agrónomo electo diputado. Es que si bien Vega ya ha reiterado su intención de votar en anulado, aún no hay certezas firmes sobre lo que hará su partido como tal. Vega dijo a El País que hablará con ambos y reiteró : “Yo voto anulado, pero quiero colaborar”.



El diputado electo sostiene que “me dirán esto y lo otro, yo quiero hablarles también. Para mí quieren dar la impresión de que están hablando con todo el mundo, pero yo voy a hacer mi juego que ya lo sabe todo el mundo: yo voy a votar anulado, no voy a cambiar mi voto”, añadió.



Los temas ambientales han estado presentes en buena parte de la campaña, por ejemplo, el candidato blanco y el expresidenciable Pablo Mieres del Partido Independiente proponían en sus programas la creación de un Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, Vega es más cauto al referirse al tema. El líder del PERI comenta que si las elecciones fueran en verano -prevé cianobacterias en las playas- otro hubiera sido el resultado en las urnas.

Nueva vida.

Dice que sí, pero al hablar con él, es notorio que aún no le cayó la ficha. Vega vive en una chacra en Punta Espinillo y a partir del 15 de febrero de 2020 su vida cambiará de manera drástica. Cuenta a El País que dejará a un “muchacho” al frente de su huerta orgánica y que irá a las sesiones del Parlamento, aunque, dice aún no saber “cuántos días son, ni cuántas horas”.



A mitad de año, pretende presentar un proyecto de ley para prohibir todos los agroquímicos tóxicos, hormonas y conservantes en la producción de alimentos orgánicos, pero paralelamente, también quiere dedicar parte del año a realizar un curso gratuito a través de su cuenta de Facebook para enseñar a producir alimentos orgánicos.



Sin embargo, su labor como político no termina ahí. Vega se propone este año “tomar las riendas” para iniciar una recolección de firmas para llamar a un plebiscito para eliminar el Senado, que se pondría a consideración de la ciudadanía con las elecciones de 2024. Aclara sin embargo, que “no lo voy a hacer yo, lo hará el partido”, dado que será un legislador más. Vega tiene 57 años, nació en Paysandú, y creció en el barrio Escuela Treinta y Tres Orientales. Tiene dos hijos y es el mayor de cuatro hermanos.



Se recibió como ingeniero agrónomo en la UdelaR y hoy, además de dedicarse a la actividad política, y a su huerta orgánica, conduce “La voz del agro”, un programa que tiene en radio Fénix. Fue militante del Frente Amplio hasta 2006 cuando durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se opuso a la instalación de la planta de celulosa de Botnia, hoy UPM en Fray Bentos.